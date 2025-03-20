諾華藥廠八度捐贈樂生醫院藥物 協助防治根除漢生病

全球有數百萬人因漢生病導致肢體殘疾、失能，也飽受汙名之苦，但漢生病若及早治療，不僅可消除傳染力，還能治癒。諾華藥廠今年第八度協助台灣病患用藥進口，捐贈衛生福利部樂生醫院，致力防治漢生病。諾華30多年來在全球持續捐贈漢生病多重藥物療法（MDT）藥物 ，也開發AI輔助篩檢技術，透過分析皮膚病灶，加速診斷治療。

漢生病又被稱為麻瘋病，是由麻瘋分枝桿菌所引起，即使在今天，全球仍有200萬到300萬人因痲瘋病而生活在身體殘疾和汙名中。此疾病侵犯人體皮膚、黏膜和周圍神經，造成感染部位麻木、無法感覺疼痛，長期下來肢體容易殘缺變形。但早期發現治療，漢生病可以治癒且不留後遺症，對抗漢生病是歷史上最偉大的公共衛生成功之一。

部立樂生醫院院長王偉傑表示，樂生醫院是台灣多重藥物療法（MDT）藥物窗口，近年來每年漢生病新發個案約為10人，藥物需求量較低，但仍不時會有境外移入個案，也可能有病友復發，需要藥物治療，藥物儲備非常重要。此外，樂生院區仍有50餘名病友長期居住，雖然他們都已經治癒。

台灣諾華總裁宮澤惠三（Keizo Miyazawa）於3月19日至樂生醫院，接受樂生院長王偉傑頒贈捐藥感謝狀。他表示：「諾華一直在與世界各地的合作夥伴共同消除漢生病，在台灣透過讓漢生病患免費取得治療藥物，除了促進藥物可近性，也希望能為台灣公共衛生的促進盡一份心力」。

王偉傑感謝諾華連續第八度捐贈藥物，為根除漢生病做出極大貢獻。他進一步指出，台灣非世界衛生組織成員，無法透過WHO一般管道取得藥物，台灣病友若要用藥，唯一管道就是透過諾華居中協調，讓患者可以免費用藥。

宮澤惠三表示，30多年來諾華透過諾華基金會聯合全球各地的合作夥伴，持續協助國際消除漢生病。諾華也於2000年和世界衛生組織簽訂合作備忘錄，捐贈並提供全球超過7000萬包價值約1.24億美元的多重藥物療法 ，幫助了超過全球750萬名病患，使全球該病的疾病負擔減少95%，並希望能完全根除漢生病。