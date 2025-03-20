奇美醫院提供一站式健康篩檢 縮短民眾就醫時間

奇美醫院推動全齡的健康照顧，去年7月起整合預防保健服務模式，將原有「癌症篩檢站」更名為「健康哈伯站」，提供更便捷的一站式健康篩檢服務，數據顯示篩檢完成率為由22.77%，提升至30.77%，不僅強化全人照護，更提升醫療加值服務的便利性，能更輕鬆掌握健康狀況。

奇美醫院家庭醫學部長蔡岡廷說，「健康哈伯站（Health Hub）」象徵健康的連結點，提供一站式健康篩檢服務。名稱靈感來自「哈伯太空望遠鏡」的探索精神，代表透過數據分析與智慧醫療，提升健康促進與預防醫學，實現人人健康的目標。

健康哈伯站整合成人預防保健、政府補助各類的癌症篩檢服務，以及長者功能評估（ICOPE）等多項服務，響應政府各類健康篩檢擴大進行準備。民眾只需前往「健康哈伯站」，即可查詢各類預防保健篩檢資格及完成預約，不僅縮短民眾就醫時間，同時由專業團隊協助後續陽性個案的追蹤，形成一條龍的友善醫療服務流程。

健康哈伯站服務成效，由數據顯示，2023年當日篩檢完成率為22.77%，2024年提升至30.77%成長幅度顯著，也反映出整合式健康篩檢服務的便利性，以及有助於民眾更積極參與健康檢查。

另，去年9月起簡化成人預防保健系統及流程，除家庭醫學科門診保留既有服務外，更擴展至各內科專科的門診，縮短民眾來回奔波。也讓使用成人預防保健的民眾由2023年的1712人提升至2024年的2501人，成長幅度46.09%。

醫院舉例，60歲吳女長期使用多達15種藥物，藥物品項繁多經常混淆服藥時間及劑量，為此前往奇美醫院院老年醫學科尋求多重藥物整合諮詢。就診時，醫師除了針對多重用藥情況進行整合與建議，還發現吳女符合成人預防保健服務及BC型肝炎篩檢的資格，並直接在門診開立相關檢查，同時預約2周後回診，一併追蹤整合後的用藥情形及成人預防保健檢查結果，大大減少了就醫的時間和繁瑣步驟。

家庭醫學部健康促進組組長王美仁說，衛福部自今年起，將成人預防保健服務的免費定期健檢年齡門檻由40歲下修至30歲，並擴大健檢諮詢範圍，除既有的戒菸、戒酒、戒檳榔外，新增慢性病風險評估、腎病識能、每周150分鐘規律運動及健康飲食指南（健康餐盤），希望透過生活習慣諮商，幫助民眾及早發現三高風險，優先以生活型態調整降低慢性病發生率。