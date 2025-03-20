快訊

批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌嘸

拉到懷疑人生…乖乖洗手才有效！醫警告「5種病毒」對酒精免疫

聯合新聞網／ 綜合報導
兒科醫師傑登提醒，即便酒精消毒液在日常生活中十分方便，但對於某些病毒，酒精並不是萬能的防線。示意圖／ingimage
兒科醫師傑登提醒，即便酒精消毒液在日常生活中十分方便，但對於某些病毒，酒精並不是萬能的防線。示意圖／ingimage

近日，氣溫劇烈變化，容易引發呼吸道疾病，尤其是對兒童來說更是容易感染。為了提高大眾的衛生意識，兒科醫師傑登在臉書粉專發文提醒，即便酒精消毒液在日常生活中十分方便，但對於某些病毒，酒精並不是萬能的防線，手部清潔仍然以肥皂和流動水為主。

酒精消毒的局限性

傑登醫師分享，他最近與妻子外出用餐時，習慣隨身攜帶酒精消毒液，而在吃飯前，他提醒妻子去洗手。然而，妻子因為腳部疲勞，提出希望只使用酒精噴霧消毒。傑登當場說不，因為酒精對某些病毒無效，包括鼻病毒、腸病毒、腺病毒、輪狀病毒及諾羅病毒。

酒精殺不死的5種病原體

醫師指出，雖然酒精可以有效殺死許多常見的細菌和病毒，但對以下5種病原體並不起作用：

1. 鼻病毒：引起普通感冒的主要元兇。

2. 腸病毒：引發嘴痛甚至食不下嚥的病原。

3. 腺病毒：常造成持續發燒的病原。

4. 輪狀病毒：引發嚴重腹瀉的病毒。

5. 諾羅病毒：感染後可能導致劇烈腹瀉和嘔吐。

何時該使用酒精？

傑登指出，酒精乾洗手對流感病毒、新冠病毒、呼吸道融合病毒RSV等有效，但對上述5種病原體則無效。因此，酒精只是輔助手段，並不能替代真正的手部清潔。

正確的衛生習慣

傑登強調，雖然酒精對環境消毒有一定幫助，但過度依賴酒精乾洗手液會引起皮膚乾燥，因此仍應選擇正確的手部清潔方式。對於手部清潔，最好是使用肥皂和流動水清洗雙手，這樣才更能有效去除病原體。

環境消毒的選擇

在環境消毒方面，傑登建議使用稀釋的漂白水或次氯酸水，這些物質能夠有效滅活許多病毒與細菌，但由於它們有較強的刺激性，不應該用來清潔手部。

感冒 病毒 酒精

延伸閱讀

天冷諾羅病毒活躍 醫曝上公廁「這舉動」將增感染機會

網傳廁所清潔工趴地偷窺 深圳萬象匯：敲門無回應憂出事卻被誤解

腸病毒蠢動！台中入校教洗手 醫：嚴防「重症大魔王」

秋冬病毒感染齊發！留意「RSV呼吸道融合病毒」常被誤認感冒 可能加重氣喘/COPD｜元氣網

相關新聞

今晨寒流未達標白天逐日回暖如夏 下周這天冷空氣再來

還沒有冷完，今白天起逐漸回暖，但下周還有冷空氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

「是機率，不是遺傳」經長郭智輝看唐氏症展覽 再度致歉

經濟部長郭智輝日前用「娶蒙古症媳婦」比喻台積電與英特爾結合，引發病友群情激憤。唐氏症基金會在台北車站舉辦世界唐氏症日展覽...

拉到懷疑人生…乖乖洗手才有效！醫警告「5種病毒」對酒精免疫

近日，氣溫劇烈變化，容易引發呼吸道疾病，尤其是對兒童來說更是容易感染。

四肢纖瘦小腹卻又凸又硬？ 醫傳授5招輕鬆擺脫「瘦胖子」

外表看起來不胖，就是真的健康嗎？醫師張家銘提醒，有些人四肢不胖、體重不重，但明顯的小腹中恐怕囤積了大量內臟脂肪，若長時間久坐、吃錯食物或睡眠不足，恐怕都會使身體代謝變慢，成為不健康的「瘦胖子」。

合歡山積雪恐結冰 台14甲線翠峰至大禹嶺夜間封閉

合歡山18日、19日降雪，今天雖未下雪，但仍有明顯積雪，交通部公路局表示，台14甲線高海拔路段夜間有局部路面結冰機率，因...

越南蚵充斥真假難辨 雲林首批本產牡蠣取得溯源「身分證」

越南蚵充斥市面，使台灣蚵真假難分，國內蚵農飽受衝擊。農業部漁業署推動溯源管理，雲林台西首批養蚵青農獲通過認證，掛牌「正港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。