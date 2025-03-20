拉到懷疑人生…乖乖洗手才有效！醫警告「5種病毒」對酒精免疫

近日，氣溫劇烈變化，容易引發呼吸道疾病，尤其是對兒童來說更是容易感染。為了提高大眾的衛生意識，兒科醫師傑登在臉書粉專發文提醒，即便酒精消毒液在日常生活中十分方便，但對於某些病毒，酒精並不是萬能的防線，手部清潔仍然以肥皂和流動水為主。

酒精消毒的局限性

傑登醫師分享，他最近與妻子外出用餐時，習慣隨身攜帶酒精消毒液，而在吃飯前，他提醒妻子去洗手。然而，妻子因為腳部疲勞，提出希望只使用酒精噴霧消毒。傑登當場說不，因為酒精對某些病毒無效，包括鼻病毒、腸病毒、腺病毒、輪狀病毒及諾羅病毒。

酒精殺不死的5種病原體

醫師指出，雖然酒精可以有效殺死許多常見的細菌和病毒，但對以下5種病原體並不起作用：

1. 鼻病毒：引起普通感冒的主要元兇。

2. 腸病毒：引發嘴痛甚至食不下嚥的病原。

3. 腺病毒：常造成持續發燒的病原。

4. 輪狀病毒：引發嚴重腹瀉的病毒。

5. 諾羅病毒：感染後可能導致劇烈腹瀉和嘔吐。

何時該使用酒精？

傑登指出，酒精乾洗手對流感病毒、新冠病毒、呼吸道融合病毒RSV等有效，但對上述5種病原體則無效。因此，酒精只是輔助手段，並不能替代真正的手部清潔。

正確的衛生習慣

傑登強調，雖然酒精對環境消毒有一定幫助，但過度依賴酒精乾洗手液會引起皮膚乾燥，因此仍應選擇正確的手部清潔方式。對於手部清潔，最好是使用肥皂和流動水清洗雙手，這樣才更能有效去除病原體。

環境消毒的選擇

在環境消毒方面，傑登建議使用稀釋的漂白水或次氯酸水，這些物質能夠有效滅活許多病毒與細菌，但由於它們有較強的刺激性，不應該用來清潔手部。