快訊

批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌嘸

Whoscall App攜手一卡通iPASS MONEY 協助樂齡用戶防詐

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

新興AI詐騙案件層出不窮，為協助樂齡族群透過防詐科技工具提升防詐能力，一卡通iPASS MONEY App攜手電信防詐WhoscallApp，自3月20日至3月31日間，針對iPASS MONEY App 50歲以上用戶免費提供長達半年的 Whoscall 進階版 ，鼓勵樂齡長輩善用防詐工具，主動學習防詐知識。

根據警政署刑事警察局統計，2024 年上半年「假冒公務機關詐騙案」的被害人中，超過65%為50歲以上族群，顯示樂齡族群易成為詐騙集團鎖定目標的高風險對象。為了提升樂齡族群對詐騙的警覺性及防詐知識的掌握度，一卡通與 Whoscall 合作，自3月20日至3月31日期間，年滿50歲的用戶登入iPASS MONEY App，符合半年份Whoscall進階版贈送資格，一卡通公司將於活動結束後透過簡訊發送免費進階版序號，助樂齡族群全面提升通訊安全，有效降低詐騙風險。

Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，此次與 iPASS MONEY App合作，將幫助Whoscall進一步拓展樂齡與新用戶族群，加速邁向千萬用戶目標，透過防詐創造雙贏。未來將持續推動樂齡族群關注詐騙防範議題，確保長輩也能享有安全的數位通訊環境。鼓勵年輕族群協助家中長輩下載 Whoscall App，透過科技工具即時辨識風險來電，有效降低因資訊落差而受騙的風險。」

一卡通總經理鄭鎧尹表示，目前一卡通iPASS MONEY用戶數超過680萬，電支用戶數為市占第一，一卡通儲值卡亦發行超過5,000萬張，此次與Whoscall合作，提供樂齡族免費的進階版防詐服務，希望能幫助長輩提升防詐保護力，也應嘗試學習使用更多防詐功能、主動識別詐騙，提升警戒心。

Whoscall 一卡通 詐騙集團

延伸閱讀

台灣民間反詐騙協會成立 公私協力齊反詐

影／豐原警反詐費心 創遊戲道具「套住詐騙鵝」民眾排隊搶玩

彰銀 金融教育扎根

Gogolook 2025年迎連續獲利元年

相關新聞

今晨寒流未達標白天逐日回暖如夏 下周這天冷空氣再來

還沒有冷完，今白天起逐漸回暖，但下周還有冷空氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

「是機率，不是遺傳」經長郭智輝看唐氏症展覽 再度致歉

經濟部長郭智輝日前用「娶蒙古症媳婦」比喻台積電與英特爾結合，引發病友群情激憤。唐氏症基金會在台北車站舉辦世界唐氏症日展覽...

拉到懷疑人生…乖乖洗手才有效！醫警告「5種病毒」對酒精免疫

近日，氣溫劇烈變化，容易引發呼吸道疾病，尤其是對兒童來說更是容易感染。

四肢纖瘦小腹卻又凸又硬？ 醫傳授5招輕鬆擺脫「瘦胖子」

外表看起來不胖，就是真的健康嗎？醫師張家銘提醒，有些人四肢不胖、體重不重，但明顯的小腹中恐怕囤積了大量內臟脂肪，若長時間久坐、吃錯食物或睡眠不足，恐怕都會使身體代謝變慢，成為不健康的「瘦胖子」。

合歡山積雪恐結冰 台14甲線翠峰至大禹嶺夜間封閉

合歡山18日、19日降雪，今天雖未下雪，但仍有明顯積雪，交通部公路局表示，台14甲線高海拔路段夜間有局部路面結冰機率，因...

越南蚵充斥真假難辨 雲林首批本產牡蠣取得溯源「身分證」

越南蚵充斥市面，使台灣蚵真假難分，國內蚵農飽受衝擊。農業部漁業署推動溯源管理，雲林台西首批養蚵青農獲通過認證，掛牌「正港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。