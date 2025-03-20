Whoscall App攜手一卡通iPASS MONEY 協助樂齡用戶防詐
新興AI詐騙案件層出不窮，為協助樂齡族群透過防詐科技工具提升防詐能力，一卡通iPASS MONEY App攜手電信防詐WhoscallApp，自3月20日至3月31日間，針對iPASS MONEY App 50歲以上用戶免費提供長達半年的 Whoscall 進階版 ，鼓勵樂齡長輩善用防詐工具，主動學習防詐知識。
根據警政署刑事警察局統計，2024 年上半年「假冒公務機關詐騙案」的被害人中，超過65%為50歲以上族群，顯示樂齡族群易成為詐騙集團鎖定目標的高風險對象。為了提升樂齡族群對詐騙的警覺性及防詐知識的掌握度，一卡通與 Whoscall 合作，自3月20日至3月31日期間，年滿50歲的用戶登入iPASS MONEY App，符合半年份Whoscall進階版贈送資格，一卡通公司將於活動結束後透過簡訊發送免費進階版序號，助樂齡族群全面提升通訊安全，有效降低詐騙風險。
Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，此次與 iPASS MONEY App合作，將幫助Whoscall進一步拓展樂齡與新用戶族群，加速邁向千萬用戶目標，透過防詐創造雙贏。未來將持續推動樂齡族群關注詐騙防範議題，確保長輩也能享有安全的數位通訊環境。鼓勵年輕族群協助家中長輩下載 Whoscall App，透過科技工具即時辨識風險來電，有效降低因資訊落差而受騙的風險。」
一卡通總經理鄭鎧尹表示，目前一卡通iPASS MONEY用戶數超過680萬，電支用戶數為市占第一，一卡通儲值卡亦發行超過5,000萬張，此次與Whoscall合作，提供樂齡族免費的進階版防詐服務，希望能幫助長輩提升防詐保護力，也應嘗試學習使用更多防詐功能、主動識別詐騙，提升警戒心。
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