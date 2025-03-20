14歲少女壓力大腹痛！ 急診醫一查竟是「長髮公主症候群」

一名14歲少女因噁心、嘔吐伴隨持續性腹部絞痛前往急診，而女孩的病史中提到，當她壓力過大時，會不自覺咀嚼自己的頭髮並吞下肚。經過專業檢查後，才發現是毛石腸梗阻症候群，此病又稱「長髮公主症候群」，主要發生在有食髮癖的女性身上。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰日前在臉書粉專發文，分享自己遇到一位14歲少女到兒科急診，主因是噁心、嘔吐伴隨持續性腹部絞痛，且追蹤過去病史後發現，14天前女孩左下腹部就已出現模糊鈍痛，3天前則轉變為嚴重絞痛。

該名少女表示，自己將身體向前彎曲時，可以緩解疼痛，但若呈現仰臥姿勢，反而會加重不適，加上伴隨著食慾差、便秘等困擾，她已經長達三天沒有解便，且最重要的病史是女孩在上課或睡覺時，容易因壓力大，不自覺地咀嚼毛髮，並將其吞下肚。

經專業檢查，醫師懷疑是「長髮公主症候群（Rapunzel syndrome）」，立刻幫她安排住院，在接受外科手術後，取出了女孩體內的毛髮胃石，也確定罹患了此疾病。

吳醫師提到，病患長期吞食毛髮，導致毛髮在胃石中形成團塊，稱為「毛髮胃石」，當它形成一個長條狀的延伸，穿過胃部的出口並進入到小腸後，可能導致腹痛、噁心、嘔吐、食慾不振、貧血和黃疸等。而這種症候群主要發生在患有食髮癖病史的年輕女性身上，通常與潛在的心理問題有關。

不過，有報告指出，只有約1％的食髮癖患者會形成毛髮胃石，民眾可以透過觸摸上腹，檢查是否有堅硬、無壓痛的腫塊。這項疾病雖然罕見，但相當嚴重，通常需透過手術來治療，並且得長期的追蹤治療以防止復發。