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電子菸難戒…學者示警「比傳統菸草更傷」：心臟病、中風失智風險增

遠見／ 文‧魯皓平
孩子們需要一個無菸的健康環境。情境示意圖。圖／Ingimage
孩子們需要一個無菸的健康環境。情境示意圖。圖／Ingimage

很多人可能以為，電子煙比傳統菸草健康，但事實上卻有超乎想像的風險

全球首份針對電子煙長期影響的對照研究發現，電子煙對健康的危害可能超過傳統紙菸，長期使用者將面臨更高的心臟病、中風、失智及細胞損傷風險。

這項研究由英國曼徹斯特都會大學的馬克西姆波伊丁博士（Dr. Maxime Boidin）領導，透過血管擴張測試（FMD），評估18至45歲受試者的心血管健康狀況。

結果顯示，電子煙使用者與紙菸吸菸者皆出現血管內壁受損的情況，提高罹患心臟病與中風的風險。此外，電子煙使用者的血流量明顯減少，顯示大腦供血受影響，這與認知功能下降及失智症有高度相關。

研究亦發現，電子煙內含的丙二醇、植物甘油與碳基化合物等成分，可能導致體內發炎並加速細胞損傷，進一步提升健康風險。

電子煙成癮風險高，對心血管衝擊更大

電子煙造成的各種危害。董氏基金會
電子煙造成的各種危害。董氏基金會

參與研究的25歲碩士生亞當，過去從未吸菸，兩年前開始接觸電子煙，初期使用500口的拋棄式電子煙（尼古丁含量約等同1.5至2包紙菸），可使用數天。

然而，隨著使用頻率增加，他近期已轉向3500口的拋棄式電子煙（約相當於12包紙菸的尼古丁量），且僅3天就吸完。

另一名33歲的研究參與者瑪琳則表示，原本為了戒菸而改用電子煙，卻發現更難戒斷，且呼吸狀況變差，讓她對健康產生擔憂。

專家警告：電子煙的吸引力增加健康風險

高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑醫師指出，電子煙因外型時尚、口味多樣且無菸臭，讓年輕族群容易接受，並誤信電子煙比紙菸安全。然而，由於電子煙可隨時使用，使用者往往在不知不覺間吸入大量尼古丁與有害物質，反而增加健康風險。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟（媽媽盟）副秘書長唐仙美則表示，英國國民健康局（NHS）長期主張電子煙比紙菸危害低，因此對電子煙政策較為寬鬆。然而，這項新研究顛覆了先前的觀點，突顯電子煙的健康風險不容忽視。

目前台灣已全面禁止電子煙，但違法廣告與販售仍十分氾濫，許多年輕人不僅輕易取得電子煙，甚至淪為非法販賣者，觸犯法律。此外，電子煙也常被用來吸食毒品，如K他命、大麻及依托咪酯，進一步加劇社會問題。

未來，政府應加強取締非法販賣、廣告與使用，並追查源頭，確保菸害防制法的有效執行。此外，對於以「僅持有」為由逃避法律責任者，應研擬修法明確禁止，同時透過跨部會合作，制定更完善的配套措施，以確保電子煙與未經審核通過的加熱菸全面受管制，保障青少年健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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（本文出自2025.03.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

加熱菸 心臟病 醫師 電子煙 風險

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