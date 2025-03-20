快訊

批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌嘸

聽新聞
0:00 / 0:00

廣告不實？速暖被標榜「內材：65%石墨烯」 公平會開罰了

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
石墨烯近年被大量炒作，不少商品都宣稱有石墨烯成分。圖／公平會提供
石墨烯近年被大量炒作，不少商品都宣稱有石墨烯成分。圖／公平會提供

天氣冷，不少人希望能有一條暖被幫助睡眠。公平會昨天委員會議通過，新享生活股份有限公司於蝦皮購物網站銷售「生命磁石墨烯超導能量速暖被」商品，廣告宣稱「表布：100%經緯石墨烯紗線纖維 內材：65%石墨烯+35%聚酯纖維」，經查與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定，處新臺幣5萬元罰鍰。

公平會表示，該廣告宣稱「表布:100%經緯石墨烯紗線纖維 內材:65%石墨烯+35%聚酯纖維」，整體予人印象為案關商品表布為100%經緯石墨烯紗線纖維，內部材料則含有65%石墨烯，較其他被子含有較高石墨烯含量。但是，新享公司及供貨商皆無法提出檢測報告，佐證案關商品具有宣稱含有65%石墨烯的比例。

此外，依經濟部標準檢驗局意見，目前尚未訂定「石墨烯」的CNS國家標準，而具相關檢驗能量；財團法人紡織產業綜合研究所及台灣檢驗科技股份有限公司也表示，目前科學方法與文獻尚無可測試石墨烯含量比例的檢測標準。因此，廣告宣稱與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定。

廣告 蝦皮購物 購物網

延伸閱讀

台南國小師偷拍學生裙底遭押 教局：已停職最重解聘終身不得任教

代理教師聘任辦法草案出爐 明訂合格代理師敘薪比照專任

柯文哲政治獻金案 監院裁罰374萬、沒入5579萬

連帶被罰216萬元！代言同一產品連兩年被罰 郭子乾回應了

相關新聞

今晨寒流未達標白天逐日回暖如夏 下周這天冷空氣再來

還沒有冷完，今白天起逐漸回暖，但下周還有冷空氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

「是機率，不是遺傳」經長郭智輝看唐氏症展覽 再度致歉

經濟部長郭智輝日前用「娶蒙古症媳婦」比喻台積電與英特爾結合，引發病友群情激憤。唐氏症基金會在台北車站舉辦世界唐氏症日展覽...

拉到懷疑人生…乖乖洗手才有效！醫警告「5種病毒」對酒精免疫

近日，氣溫劇烈變化，容易引發呼吸道疾病，尤其是對兒童來說更是容易感染。

四肢纖瘦小腹卻又凸又硬？ 醫傳授5招輕鬆擺脫「瘦胖子」

外表看起來不胖，就是真的健康嗎？醫師張家銘提醒，有些人四肢不胖、體重不重，但明顯的小腹中恐怕囤積了大量內臟脂肪，若長時間久坐、吃錯食物或睡眠不足，恐怕都會使身體代謝變慢，成為不健康的「瘦胖子」。

合歡山積雪恐結冰 台14甲線翠峰至大禹嶺夜間封閉

合歡山18日、19日降雪，今天雖未下雪，但仍有明顯積雪，交通部公路局表示，台14甲線高海拔路段夜間有局部路面結冰機率，因...

越南蚵充斥真假難辨 雲林首批本產牡蠣取得溯源「身分證」

越南蚵充斥市面，使台灣蚵真假難分，國內蚵農飽受衝擊。農業部漁業署推動溯源管理，雲林台西首批養蚵青農獲通過認證，掛牌「正港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。