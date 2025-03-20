廣告不實？速暖被標榜「內材：65%石墨烯」 公平會開罰了

外表看起來不胖，就是真的健康嗎？醫師張家銘提醒，有些人四肢不胖、體重不重，但明顯的小腹中恐怕囤積了大量內臟脂肪，若長時間久坐、吃錯食物或睡眠不足，恐怕都會使身體代謝變慢，成為不健康的「瘦胖子」。

2025-03-20 16:30