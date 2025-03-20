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廣告不實？速暖被標榜「內材：65%石墨烯」 公平會開罰了
天氣冷，不少人希望能有一條暖被幫助睡眠。公平會昨天委員會議通過，新享生活股份有限公司於蝦皮購物網站銷售「生命磁石墨烯超導能量速暖被」商品，廣告宣稱「表布：100%經緯石墨烯紗線纖維 內材：65%石墨烯+35%聚酯纖維」，經查與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定，處新臺幣5萬元罰鍰。
公平會表示，該廣告宣稱「表布:100%經緯石墨烯紗線纖維 內材:65%石墨烯+35%聚酯纖維」，整體予人印象為案關商品表布為100%經緯石墨烯紗線纖維，內部材料則含有65%石墨烯，較其他被子含有較高石墨烯含量。但是，新享公司及供貨商皆無法提出檢測報告，佐證案關商品具有宣稱含有65%石墨烯的比例。
此外，依經濟部標準檢驗局意見，目前尚未訂定「石墨烯」的CNS國家標準，而具相關檢驗能量；財團法人紡織產業綜合研究所及台灣檢驗科技股份有限公司也表示，目前科學方法與文獻尚無可測試石墨烯含量比例的檢測標準。因此，廣告宣稱與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定。
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