台史博「數味食光」 泡麵到國宴菜單串連台灣記憶

國立台灣歷史博物館今天以15組飲食記憶關鍵字為主軸，推出「數味食光：臺灣飲食記憶特展」，公開傅培梅發想統一滿漢大餐泡麵手稿，到歷任總統國宴菜單，見證飲食串連台灣共同記憶。

台史博推出「數味食光：臺灣飲食記憶特展」，運用「國家文化記憶庫」數位媒體素材，再結合特色館藏，讓人透過數位媒體探索台灣飲食多樣性與深度；特展同時涵蓋台灣歷史飲食文化變遷，呈現飲食與社會發展、國際交流間緊密關聯。

特展以飲食記憶為主題，現場擺設長達7公尺國宴長桌，包括圓山大飯店國宴餐具、中華飲食文化基金會典藏從蔣中正到蔡英文等歷任總統國宴菜單，顯示菜色從中華料理轉變成台灣小吃歷程，也反映台灣不同時期外交形象變化。

此外，特展首次展示傅培梅親筆英文與日文食譜筆記，以及發想統一滿漢大餐泡麵手稿等，呈現傅培梅在螢光幕外作為時代女力的貢獻與影響。

特展也展出史明在日本經營「新珍味」餐廳相關文物，包含親筆書寫菜單與餐具，「新珍味」不僅是飲食據點，更是台灣民主運動人士海外聚會場所，見證台灣民主化歷程與飲食記憶產生重要聯結時刻。

台史博表示，這場關於飲食與記憶文化饗宴，呈現飲食記憶穿梭數位及實體、鏈結過去與當下，如何深植地方、個人與社會，構成台灣文化多元與包容性，共同品味屬於台灣的記憶。