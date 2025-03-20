「陳昭姿條款」上路 民意代表不能擔任健保共擬會委員
自健保署共擬會成立後，原先在和信醫院擔任藥劑科主任的陳昭姿一直以專家學者身分出任委員，但她成為民眾黨不分區立委後，遭質疑角色衝突，應利益迴避。衛福部社保司因此修改相關辦法，要求健保共擬會議代表不可有民意代表身分，近日陸續完成公告。
衛福部調整「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬定辦法」，「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂辦法」，新增健保共擬會議代表不可有民意代表身分的規定，外界稱為「陳昭姿條款」，前者已於本月七日上路實施，後者近期公告上路。
陳昭姿擔任健保共擬會委員之久，她擔任立委時，首次參加共擬會議時，提出是否能繼續擔任專家委員的詢問，當時會者認為沒有疑慮。但立委陳淑芬去年在立法院衛環委員會時質詢，表示有民意代表擔任共擬會議委員，質疑有利益迴避問題。
衛福部社保司代理司長陳真慧指出，考量健保共擬會議共識將成為政策依據，民意代表又監督行政機關，避免行政、立法權混淆，民意代表兼任職務時應遵守憲法權力分立原則，若由民代兼任共擬會委員，恐讓權力分立界線模糊。
另外，陳真慧指出，民意代表有「被遊說者」、「遊說者」身分，匯集人民團體意見，形成政策、法令，擔任健保委員恐讓行政、立法權限集中，產生衝突。衛福部於是調整相關辦法，決議健保共擬會議代表不可有民意代表身分。
根據「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬定辦法」，還有「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂辦法」，新藥、醫療服務納入健保前，先經由專家會議討論，依照臨床需求、科學實證，提出給付條件與建議，交由共同擬定會議（共擬會）決議是否給付，以及給付條件。
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