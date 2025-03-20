展碁國際任天堂授權商品旗艦店 南港 LaLaport 今日登場

宏碁（2353）集團旗下通路商展碁國際（6776）宣布於台北最新大型購物中心LaLaport南港開設「Weblink任天堂授權商品旗艦店」，於20日正式開幕。此外，隨著任天堂新世代遊戲主機Switch 2開賣倒數計時，市場看好，在台代理任天堂業務的展碁有望受惠，成為今年業績增長主要動能。

展碁國際指出，將與台灣任天堂緊密合作，提供更全面性的任天堂授權商品給台灣消費者，並將持續協助任天堂，運營在台商品的售後服務中心。

展碁指出，南港旗艦店內除販售Nintendo Switch主機之外，同時亦將販售《任天堂音響鬧鐘 Alarmo(阿勒莫)》及《超級瑪利歐派對 空前盛會》等各式Nintendo Switch遊戲軟體，還有逾百款的任天堂角色玩偶、文具、及生活雜貨等商品。

此外，任天堂預計4月2日舉辦Switch 2新品發表會，陸續在全球各地展開試玩活動，近期傳出新機已開始在全球主要市場進行運送與鋪貨前準備，令許多玩家認為開賣日近了。

據外電指出，裝載Switch 2的貨運紙箱與說明手冊已被追蹤，僅僅是今年1月底的運送量就已高達38.3萬台，2、3月的運送量估計還會持續增加，推估光美國市場的首波備貨量很可能上看逾百萬台。

分析師預估，Switch 2在全球市場開賣後，三個月銷售量上看800萬台，較前代機種同期銷售量翻倍成長。