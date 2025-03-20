「是機率，不是遺傳」經長郭智輝看唐氏症展覽 再度致歉

經濟部長郭智輝日前用「娶蒙古症媳婦」比喻台積電與英特爾結合，引發病友群情激憤。唐氏症基金會在台北車站舉辦世界唐氏症日展覽，郭智輝今前往看展，再度為失言道歉。他表示，因為先前不了解唐氏症，說出錯誤比喻，導致病友傷害及汙名效應，非常抱歉，他已清楚了解，唐氏症「是機率，不是遺傳。」感謝基金會為病友的努力。

世界唐氏症日展覽於上周六舉辦開幕記者會，賴清德總統親自出席，但郭智輝並未同台。他選擇今天前往看展，由唐氏症基金會董事長林正俠等人陪同介紹，並臨時參觀唐氏症庇護商店，大手筆採購唐寶寶製作的「愛不囉嗦」禮盒，送在場媒體記者一人一盒。

郭智輝觀展後受訪時，再度為失言道歉。他說，在基金會同仁詳細解說下，自己已清楚了解，唐氏症是由於第21對染色體異常、多了一條導致發病，「這是機率，不是遺傳。」感謝林董事長，把愛護自家唐氏症女兒的心，化成大愛，為唐氏症病友努力。

郭智輝說，唐氏症基金會提供早期療育、安置照顧、醫療資源、工作訓練等服務，並推動大眾了解並支持唐氏症，經濟部將會透過中小企業署的社會創新採購獎勵機制，藉年度社創選品手冊、每月發送給產業界的電子報等，推廣唐氏症產品，並協助媒合企業與基金會合作快閃店、市集擺攤等，讓更多人正確認識唐氏症，未來他將透過私人管道，向業界朋友推薦。

郭智輝觀展時幾乎全程不發一語，非常專心聆聽，他臨時參觀位於台北車站地下一樓的唐氏症庇護商店，由店內唐寶寶店員向他介紹各項產品。郭當場宣布購買「愛不囉嗦」禮盒送給現場媒體記者，並在基金會安排的藝術家速寫上，簽下「支持唐寶寶，不麻煩」字樣，響應基金會唐氏症日理念。

另外，媒體詢問，為何上周六未與總統同台出席記者會，郭智輝表示，並無特殊考量，自己與總統都有不同行程，上周六當天行程滿檔，今天是與林董事長早有約定，向立法院請假履行承諾，否則現在應該還在立法院無法抽身。