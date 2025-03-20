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別登頂！玉山急凍積雪超過15公分 主峰線鐵鍊凍出成排冰柱

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山主峰線積雪超過15公分，鐵鍊也凍出成排冰柱。圖／玉管處提供
玉山主峰線積雪超過15公分，鐵鍊也凍出成排冰柱。圖／玉管處提供

強烈大陸冷氣團讓全台急凍，今天稍微回暖，玉山未再下雪，玉管處派人巡視主峰線，碎石坡、風口鐵棚區冰封，鐵鍊凍出成排冰柱，積雪超過15公分。部分積雪融化結冰，地面陡峭濕滑，排雲山莊人員勸退山友下山。到3月底仍有下雪機會，提醒山友勿冒險登山。

玉管處表示，這波強烈冷氣團來襲，因為水氣充足，玉山前兩天下雪。今天稍微回暖沒再下雪，排雲山莊以上氣溫仍維持在零度，玉山群峰被冰雪籠罩，昨天共有60多名山友在排雲山莊過夜，為了確保安全，排雲管理站今天將山友全數勸下山。

排雲管理站人員上午巡視主峰步道，因為接連下雪，沿線低溫濕寒刺骨，碎石坡、風口鐵棚區冰封，地面、植物都被積雪覆蓋，棚架和鐵鍊更凍出一排排冰柱，更增加登山風險，稍不注意，就可能失足摔倒。

玉管處副處長邦卡兒海放南說，高山積雪這幾天仍無法消融，且氣象預報下周四、五仍有冷氣團來襲，玉山仍有下雪機會，不僅地面濕滑危險，更因低溫容易出現失溫、甚至出現高山症，就連山難搜救隊員進行山訓都發生高山症，提醒山友這段時間勿冒險攀登高山，確保安全。

玉山主峰線積雪超過15公分，鐵鍊也凍出成排冰柱。圖／玉管處提供
玉山主峰線積雪超過15公分，鐵鍊也凍出成排冰柱。圖／玉管處提供
玉山主峰線冰雪交加，積雪超過15公分。圖／玉管處提供
玉山主峰線冰雪交加，積雪超過15公分。圖／玉管處提供
玉山主峰線積雪超過15公分，冰雪交加地面陡峭濕滑，相當危險。圖／玉管處提供
玉山主峰線積雪超過15公分，冰雪交加地面陡峭濕滑，相當危險。圖／玉管處提供

冷氣團 山友 玉山

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