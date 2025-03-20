全國NGO環境會議移師高雄 催生「馬頭山國家自然公園」

全國NGOs環境會議首度移師南部，全台逾30個環團、專家學者及公部門代表今早聚集馬頭山基地，聲援在地居民催生「馬頭山國家自然公園」。國家自然公園管理處說，基地面積約1300公頃，已進行生態資源調查及在地社區培力，須以取得在地共識為前提，持續與公私土地持有人溝通，尚無時間表。

上午10點，表演團體「示木申昆」以環保行動劇「裂山」為第22屆全國NGOs環境會議揭開序幕。林業保育署屏東分署、國家公園署國家自然公園管理處、公路局及市府農業局等單位人員參與。百餘環保人士高呼口號，要求政府盡速成立「馬頭山國家自然公園」，遏止不當廢棄物違法丟棄。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，馬頭山10年前面臨富駿事業廢棄物掩埋場開發案，馬頭山地下水豐沛，且地下水流向高屏溪自來水水質水量保護區，所以保護馬頭山及鄰近區域就是保護大高雄飲用水源安全，3月22日世界水資源日前夕召開全國環境會議，別具意義。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏說，馬頭山生態豐富，上月又發生有害事業廢棄物丟棄案，更凸顯成立國家自然公園的急迫性，希望能完整保護淺山地區生物多樣性環境，全民共享珍貴的自然資源。

台灣師範大學地理學系教授蘇淑娟表示，千里之行始於足下，坐辦公室的人絕對不如當地居民了解在地自然環境，所以大家要珍惜在地守護，才能建構在地韌性；守護馬頭山、守護高屏溪等動作都是建構在地韌性，各地串連起來就能建構台灣成為韌性島嶼，從環境到人都受到照顧。

高雄壽山國家自然公園已成立，馬頭山爭取中。自管處說明，2018年開始針對馬頭山環境、資源調查及社區培力，初步調查發現白鼻心、食蟹獴、穿山甲及水鹿等動物；要成立國家自然公園必須達到在地資源豐富、民意支持及相關機關配合三大要件，劃設範圍有兩至三成土地屬於私人土地，還在努力取得共識中。

現場環團人士質疑，自然公園畫設範圍多為國有林地，希望先剔除爭議較大的私人土地，加快設立腳步。自管處長張登文說，若僅畫入公有地，整體面積僅700公頃，無法達成1千公頃設置門檻，已找林保署等國有土地相關單位重新調整，朝此方向基礎調查。