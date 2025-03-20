快訊

南港LaLaport才開幕10分鐘！地下美食街2度傳火警警示聲

罷免名冊涉偽造文書 台南檢調今搜索國民黨市黨部

火燒特斯拉！反馬斯克抗議浪潮席捲，特斯拉攻擊事件不斷

全國NGO環境會議移師高雄 催生「馬頭山國家自然公園」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
全台逾30個環團齊聚高雄馬頭山，共挺馬頭山成立國家自然公園。記者徐白櫻／攝影
全台逾30個環團齊聚高雄馬頭山，共挺馬頭山成立國家自然公園。記者徐白櫻／攝影

全國NGOs環境會議首度移師南部，全台逾30個環團、專家學者及公部門代表今早聚集馬頭山基地，聲援在地居民催生「馬頭山國家自然公園」。國家自然公園管理處說，基地面積約1300公頃，已進行生態資源調查及在地社區培力，須以取得在地共識為前提，持續與公私土地持有人溝通，尚無時間表。

上午10點，表演團體「示木申昆」以環保行動劇「裂山」為第22屆全國NGOs環境會議揭開序幕。林業保育署屏東分署、國家公園署國家自然公園管理處、公路局及市府農業局等單位人員參與。百餘環保人士高呼口號，要求政府盡速成立「馬頭山國家自然公園」，遏止不當廢棄物違法丟棄。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，馬頭山10年前面臨富駿事業廢棄物掩埋場開發案，馬頭山地下水豐沛，且地下水流向高屏溪自來水水質水量保護區，所以保護馬頭山及鄰近區域就是保護大高雄飲用水源安全，3月22日世界水資源日前夕召開全國環境會議，別具意義。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏說，馬頭山生態豐富，上月又發生有害事業廢棄物丟棄案，更凸顯成立國家自然公園的急迫性，希望能完整保護淺山地區生物多樣性環境，全民共享珍貴的自然資源。

台灣師範大學地理學系教授蘇淑娟表示，千里之行始於足下，坐辦公室的人絕對不如當地居民了解在地自然環境，所以大家要珍惜在地守護，才能建構在地韌性；守護馬頭山、守護高屏溪等動作都是建構在地韌性，各地串連起來就能建構台灣成為韌性島嶼，從環境到人都受到照顧。

高雄壽山國家自然公園已成立，馬頭山爭取中。自管處說明，2018年開始針對馬頭山環境、資源調查及社區培力，初步調查發現白鼻心、食蟹獴、穿山甲及水鹿等動物；要成立國家自然公園必須達到在地資源豐富、民意支持及相關機關配合三大要件，劃設範圍有兩至三成土地屬於私人土地，還在努力取得共識中。

現場環團人士質疑，自然公園畫設範圍多為國有林地，希望先剔除爭議較大的私人土地，加快設立腳步。自管處長張登文說，若僅畫入公有地，整體面積僅700公頃，無法達成1千公頃設置門檻，已找林保署等國有土地相關單位重新調整，朝此方向基礎調查。

環團今天齊聚馬頭山基地關注在地議題，今天下午安排議題走讀，將探訪惡地生機及生態。明天（21日）西南淺山聯合成果展市集、武羅漢行動表演、在地議題專題演講，以及列管議題經驗分享、議題分組論壇等內容。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏爭取馬頭山成立國家自然公園，她表示，馬頭山的生態豐富，上月又發生有害事業廢棄物丟棄案，凸顯成立國家自然公園急迫性。記者徐白櫻／攝影
馬頭山自然人文協會會長黃惠敏爭取馬頭山成立國家自然公園，她表示，馬頭山的生態豐富，上月又發生有害事業廢棄物丟棄案，凸顯成立國家自然公園急迫性。記者徐白櫻／攝影
「示木申昆」演出環保行動劇「裂山」，第22屆全國NGOs環境會議揭開序幕。記者徐白櫻／攝影
「示木申昆」演出環保行動劇「裂山」，第22屆全國NGOs環境會議揭開序幕。記者徐白櫻／攝影
「示木申昆」演出環保行動劇「裂山」，第22屆全國NGOs環境會議揭開序幕。記者徐白櫻／攝影
「示木申昆」演出環保行動劇「裂山」，第22屆全國NGOs環境會議揭開序幕。記者徐白櫻／攝影

廢棄物 環團

延伸閱讀

高雄去年3322件機車自摔 地方籲加強道路標線抗滑係數

陳其邁參加GTC大會為AI產業找機會 體驗機器人Blue

影／高雄男大生騎檔車停紅燈遭撞飛 肇事駕駛逃逸畫面曝光

160人只有1人同意！ 高雄輔警改任導護意願奇低皆為這原因

相關新聞

今晨寒流未達標白天逐日回暖如夏 下周這天冷空氣再來

還沒有冷完，今白天起逐漸回暖，但下周還有冷空氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

「是機率，不是遺傳」經長郭智輝看唐氏症展覽 再度致歉

經濟部長郭智輝日前用「娶蒙古症媳婦」比喻台積電與英特爾結合，引發病友群情激憤。唐氏症基金會在台北車站舉辦世界唐氏症日展覽...

展碁國際任天堂授權商品旗艦店 南港 LaLaport 今日登場

宏碁（2353）集團旗下通路商展碁國際（6776）宣布於台北最新大型購物中心LaLaport南港開設「Weblink任天...

睡前吃這些小心失眠！營養師點名「7大食物」別碰 酒和蔬菜都上榜

宵夜是許多人日常生活的一部分，但若不慎選擇錯誤的食物，可能會讓你整夜翻來覆去無法入睡。營養師李宜樺提醒，有七種食物可能會干擾睡眠，從咖啡、甜食到部分蔬菜，這些看似無害的食物，實則可能讓你的夜晚變得更加漫長。

別登頂！玉山急凍積雪超過15公分 主峰線鐵鍊凍出成排冰柱

強烈大陸冷氣團讓全台急凍，今天稍微回暖，玉山未再下雪，玉管處派人巡視主峰線，碎石坡、風口鐵棚區冰封，鐵鍊凍出成排冰柱，積...

每天吃塑膠…1周恐吞1張信用卡！醫推吃優格、泡菜：益生菌幫你排出

根據研究，平均一人一周吞下的塑膠重量恰好等同於一張信用卡，究意該如何避免讓塑膠微粒進入身體，進而危害到健康，已成人類的隱憂。基因醫師張家銘近日在臉書對此提出看法，認為與其焦慮該如何避開，不如想辦法幫助身體把它排出去。他舉出6款食物能有效幫助人體排出這些有害的塑膠微粒，可供民眾參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。