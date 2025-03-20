睡前吃這些小心失眠！營養師點名「7大食物」別碰 酒和蔬菜都上榜

宵夜是許多人日常生活的一部分，但若不慎選擇錯誤的食物，可能會讓你整夜翻來覆去無法入睡。根據「好食課」臉書發文分享，營養師李宜樺提醒，有七種食物可能會干擾睡眠，從咖啡、甜食到部分蔬菜，這些看似無害的食物，實則可能讓你的夜晚變得更加漫長。

1、咖啡因

咖啡因是許多人每天都會接觸的物質，但它也常常成為影響睡眠的罪魁禍首。由於咖啡因與幫助我們入睡的「腺苷」分子結構相似，它們會在大腦中競爭相同的受體，從而抑制睡意。即使是在睡前六小時內喝下咖啡，也可能對睡眠產生負面影響。除了咖啡，茶、巧克力和能量飲料等都含有咖啡因，這些也應該小心食用。

2、高脂食物

含高脂肪的食物會減慢消化速度，讓胃部需要更長時間來消化食物，這樣可能會影響你的睡眠品質。有研究發現，經常攝取快餐或加工食品的人，往往有較短的睡眠時間以及較差的睡眠品質，這與肥胖的問題密切相關。因此，營養師建議減少油炸食物的攝入，保持飲食的清淡。

3、辛辣食物

辛辣食物會對胃部造成較大的刺激，尤其是在睡前，容易引起胃部的不適感，如灼熱感，並可能引發胃食道逆流。辣味食物還會讓體溫上升，這會打亂身體的生理節奏，影響順利入眠。這樣的食物會讓你在夜間感到不舒服，干擾休息。

4、酒精飲品

儘管酒精可能幫助你迅速入睡，但過量的酒精卻會使整體睡眠品質下降。研究顯示，過度飲酒會導致睡眠時間減少且睡眠品質變差，並使人容易在半夜醒來，影響整體的休息品質。因此，即使酒精能幫助入睡，也應注意其對睡眠的長期影響。

5、高升糖指數食物

像是甜點和含糖飲料等高升糖指數的食物，雖然能迅速提高血糖並讓人感到放鬆，但這些食物會造成血糖的不穩定波動，進而影響整體的睡眠品質。許多研究表明，這類食物會刺激大量的胰島素分泌，進而打亂正常的生理狀態，影響睡眠。

6、產氣食物

有些人認為吃蔬菜或地瓜是健康的選擇，然而這些食物含有的難消化寡醣容易在腸道中發酵，產生氣體，進而引起脹氣，影響睡眠品質。像是地瓜、洋蔥及青花菜等食物，這些產氣食物可能使你感到腹部不適，進而影響晚上的休息。

7、易引發胃食道逆流的食物

某些食物會加重胃食道逆流的症狀，這也是引起睡眠困難的一個常見原因。酒精、薄荷、咖啡因、辛辣食物和高脂肪食物都可能是誘因，這些食物會引發胃食道逆流，讓人晚上躺下時感到不適。對此有問題的人，建議在飯後等兩到三小時再上床，這樣有助於減少腸胃不適對睡眠的影響。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康