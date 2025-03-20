郵局服務優化再升級 免出門收寄件可望更普及

中華郵政公司今天舉辦郵政節大會，董事長王國材表示，全球都面臨郵務衰退的困境，中華郵政要轉型，郵務將以包裹為主，並積極推動上門收件。中華郵政郵務處處長柯清長補充表示，相關服務將於3月底優化上限，讓更多民眾可以享受郵局到府收寄件服務。

王國材表示，全球的郵務都面臨相同困境，主要就是寄信的人愈來愈少，因此郵務單位一定要轉型，而物流是中華郵政發展方向，也就是郵務要以包裹為主、信件為輔。今年將依「郵政數位發展藍圖」，完成最高優先性的「上門收件系統」，包括個人客戶也適用，另建置「大宗、電商客戶公版資訊串接平台」及「智慧郵運派車系統」，提供電商物流及小農全方位配送；陸續增建24小時服務的「i郵箱寄取店」，114年度可達100間。

柯清長表示，目前中華郵政已提供上門收寄件的服務，但並不普及，使用率僅集中在特約戶，主要是透過全台各中心局去維繫，為了找回流失客戶與潛在客戶，郵局將優化現有的到府收寄件平台，讓新的EZpost上門收件服務系統可以直接串接到收件服務單位，只要客戶透過網路或App預約，郵局就會派員直接到府收寄件，到府收寄件的費用跟民眾直接去窗口是一樣的，讓服務更到位。

柯清長說，目前郵務士投遞件若發現收件者不在，就會採用電話聯繫，並安排下次投遞時間，但現代人對於陌生電話都不太敢接，擔心是詐騙，未來透過優化的收寄件平台，只要有收寄件需求，就可透過App平台通知。

此外，由於目前小型電商發展蓬勃，預計今年6月也提供針對中小型電商串接API，提供較大量的收件預約服務，讓電商客戶不必自己交寄件，只要透過資訊系統串接就能便利完成。

柯清長說，待相關服務上線後，中華郵政也會推出優惠活動，吸引消費者使用。根據估計，去年中華郵政快捷約1450萬件，其中電商占7成5；包裹約2450萬件，但客源分散，預計相關服務優化上線後，快捷跟包裹的總量將可望成長2成5。