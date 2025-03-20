36歲OL體重破百 易喘、膝蓋痛 胃腸繞道手術半年減20%

36歲王小姐從小體態「很有福氣」，一路胖到成年，雖然嘗試各種減肥方式，包括運動、飲食控制、中醫藥輔助，但成效短暫且容易復胖，生產完後體重破百。時常胸悶、呼吸喘，一動就膝蓋痠痛，更影響睡眠品質，在經過醫師評估後，接受胃腸繞道手術，半年鏟肉20%。

基隆長庚醫院一般外科主治醫師黃若禕表示，王小姐BMI＞40，符合健保減重手術適應症，且有睡眠呼吸中止症、常因體重而自卑。再加上肥胖加重多囊性卵巢的症狀，評估過後可進行胃腸繞道手術，且以達文西機械手臂方式縮短復原期，術後6個月減少20公斤，目前繼續瘦下去，體重減了將近40%。

國人十大死因有多項與肥胖有關，肥胖對健康的危害甚大，尤其體重愈重者，慢性疾病的發生率也愈高，亦會造成高死亡率。黃若禕表示，肥胖容易引起各種共病，包括三高、睡眠呼吸中止症、心血管疾病、癌症，體重超標也會讓膝蓋受不了，加速退化性膝關節炎報到。

世界衛生組織將BMI大於40稱為「病態性肥胖」，如果體重控制不下來，可選擇胃繞道手術、胃縮小手術。基隆長庚一般外科主治醫師王致遠表示，健保署已在2020年因應亞洲人體質，將減重手術適應症下修為BMI>37.5或是BMI>32.5且合併有糖尿病、高血壓或呼吸睡眠中止症等高危險併發症。

王致遠說，許多人對胃繞道手術、縮胃手術不夠理解，擔心併發症，這類減重手術確實要注意術後「傷口滲漏」。健保署已在2024年9月宣布，將達文西機械輔助手術費用正式納入健保，協助減重外科醫師精準進行微創減重手術；但要注意，需具備執行達文西手術專業資格的醫師，才能申請健保費用。

黃若禕強調，過往減重手術都是以腹腔鏡微創方式進行，可大幅降低手術風險、幫助病人快速復原。不過，微創手術縫合角度上有限制，而達文西機械手臂可達540度，靈活度高於傳統腹腔鏡的器械，更適合使用在胃腸繞道手術。她指出，病人術式及器械種類仍需視病患本身狀況，應評估個人化治療方式。