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美食過量當心壓力肥！醫：運動紓壓「這程度」才有效

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
吃太多油膩食物與甜食，恐影響健康。圖／AI生成
吃太多油膩食物與甜食，恐影響健康。圖／AI生成

不少人壓力大就想大啖美食，長期處於高度壓力下，身體為了應對會增加對食物的渴望，最終形成「壓力肥」。醫師指出，運動是很好的非藥物舒壓方式，但一定要全身流汗才有效，比較不愛動的族群，可選擇烤箱或蒸氣，「做完這些會很好睡」，因為有壓力就淺眠、失眠，甚至要仰賴安眠藥，這類藥物會降低代謝，也是易胖因素之一。

世界肥胖聯盟估計，2035年全球肥胖人口數將達19億人，相當每4人就有1人肥胖，治療與肥胖相關的疾病費用超過4兆美元，肥胖已成全球不容忽視的健康問題；衛福部國民健康署2018至2022年國民營養健康調查則顯示，50.8%的18歲以上成年人達過重及肥胖標準，維持健康體位顯然已成為全球健康考驗。

開業家醫科醫師楊名權表示，感情、工作、經濟等生活壓力來襲時，許多人第一時間會透過「吃」來舒壓，例如吃炸雞、喝含糖飲料或吃蛋糕等精緻食物，藉此讓自己覺得舒服，但長期處於高度壓力之下，身體為了應對壓力，進而增加對食物的渴望，最終形成「壓力肥」。

「大部分是因為我們腦袋的關係」，楊名權指出，腦內有抑制和促進食欲的兩種系統，壓力大的時候，抑制食欲的系統減弱，同時讓刺激食欲的系統增加，就會控制不住想吃的狀態，通常這種時候壓力也無法解除；代謝變慢、基因等也都是可能的影響因子。

楊名權指出，肥胖超過5年心臟衰竭的機率是一般人的2.3倍，超過10年更會高達5.3倍，另外肥胖者併發糖尿病、心肌梗塞、中風、關節炎等的機率也會較高，而且越胖越不好，如果BMI 高達30-35平均預期壽命會減少約3年，若BMII為40至50平均預期壽命更會減少約8至10年。

除了成人，小朋友也要擔心肥胖問題，楊名權表示，小朋友會碰到的壓力源，包括課業或家庭等，很多人除了吃三餐，還會攝取零食、甜點、手搖飲等，導致體重逐漸攀升。

針對想要甩掉壓力肥，卻又不想吃藥的族群，楊名權指出，可以透過全身流汗的運動，或選擇烤箱、蒸氣室等，做完這些會比較好睡，因為睡眠也是一大影響因子，睡得好、抗壓能力就會增強；相反地，睡不好或失眠等，需要仰賴安眠藥物介入，而安眠藥又會降低代謝，也是容易胖的原因之一。

開業家醫科醫師楊名錦也分享，一位40歲的空服員，在產後面臨體重增加與重返職場的雙重壓力，經量身訂製合併療法進行治療，不只顯著降低夜間進食的慾望，也加速了減重進程，5個月內就讓體重從80公斤降至60公斤，重拾自信與健康，順利回到工作崗位。

楊名錦提醒，患者在選擇治療方案時，應評估自身需求與如實告知健康狀況，切勿指定用藥方能達到最好療效，對於害怕針劑、不方便注射、重視隱私，或希望選擇非侵入性治療的患者，複方口服藥物是一項理想選擇。

醫師指出，長期期處於高度壓力之下，身體為了應對會增加對食物的渴望，最終形成「壓力肥」。示意圖非新聞當事人，本報資料照片
醫師指出，長期期處於高度壓力之下，身體為了應對會增加對食物的渴望，最終形成「壓力肥」。示意圖非新聞當事人，本報資料照片

壓力 肥胖 醫師

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