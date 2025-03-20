餵母乳好處+1 哺乳率提高 乳癌、卵巢癌好發年齡往後延

國內推行母乳親善政策20餘年，政策重點為鼓勵母乳哺育。萬芳醫院婦產部顧問醫師許淳森說，根據統計，母乳哺乳率提高後，女性乳癌、卵巢癌好發年齡延後，上呼吸道感染疾病減少，連帶減輕健保支出。不過，國內母乳哺乳率，受新冠疫情影響，2018至2022年每2年一度調查，均呈下降趨勢，亟需透過教育提升民眾意識。

根據衛福部兒童權利公約網站公布母乳哺乳率數字，2018年母乳哺乳率1個月以下為67.2%，2020年為60.2%，2022年為52.1%，呈逐年下降趨勢。許淳森表示，從數字下跌年分來看，應是受新冠疫情影響，母親因哺育母乳恐造成胎兒染疫的錯誤迷思，轉而使用配方奶等替代品，此外，民眾產前教育也須強化，讓父母了解母乳哺育好處，重建哺乳風氣。

許淳森近期著手統計，發現母乳親善政策實施20多年來，乳癌、卵巢癌好發年齡延後，乳癌延後約3年，卵巢癌延後達5年。他表示，癌症發生延後，背後因素多元，但母乳哺育仍有貢獻；另哺育母乳有助提升孩童免疫力，統計顯示，每提升1%母乳哺乳率，因感冒、氣喘等上呼吸道感染疾病減少，一歲以下孩子就診次數下降，可省下健保支出約320萬元。

市面上有許多配方奶，供民眾替代母乳使用。不過，許淳森表示，任何配方奶都不能取代母乳，頂多只能宣稱「類似、很像」，配方奶不具母乳中的活細胞，尤其是免疫細胞，可增強孩子免疫力，減少生病。衛福部國健署近期也在網站宣導，母乳成分會自然隨孩子成長階段變動，滿足需求，且喝母乳的孩子，腸道中有益細菌比喝配方奶孩子多。