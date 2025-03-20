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明晨仍有6度低溫 氣象署：下周四鋒面及冷空氣再來

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
明天清晨仍有10度以下低溫機率。圖／中央氣象署提供
明天清晨仍有10度以下低溫機率。圖／中央氣象署提供

中央氣象署預報員葉致均今天指出，強烈大陸冷氣團減弱，今白天明顯回溫，溫度一天比一天高，一路到下周三都是溫暖天氣，但周日之前仍有輻射冷卻影響，晚間到清晨氣溫偏低，日夜溫差大，今晚到明天清晨仍有10度以下低溫機率，新竹及苗栗更可能探6度。但下周四之後還有鋒面及冷空氣南下，時間及冷空氣強度仍需再觀察。

葉致均指出，今明兩天之後水氣逐漸減少，只有花東有短暫雨，周六起各地天氣晴到多雲，可持續到下周三。今晨受輻射冷卻作用影響，台南以北及宜蘭、花蓮局部地區出現10到12度低溫，北部也有部分地區出現10度，最低溫為新竹關西5度。

葉致均指出，未來一周溫度逐步回升，但周日之前仍有輻射冷卻影響，清晨氣溫偏低，日夜溫差大，台南以北及宜蘭低溫約10到12度，高屏及花東約14-15度，近山區及空曠地區會再低一點。

下周二、下周三各地高溫可達28到30度以上，感受溫暖舒適。受輻射冷卻影響，明天清晨台南以北、宜蘭、馬祖等有10度左右或以下低溫，新竹及苗栗更可能探6度。下周一起金馬易有霧或低雲出現。

還有冷空氣嗎？葉致均說，暖熱好天氣可到下周三，但下周三華東附近有鋒面建立，預計下周四之後鋒面會逐漸接近台灣，鋒面通過之後會有較強冷空氣南下，但鋒面何時抵達及冷空氣強度，仍需再觀察。

今白天明顯回溫，一路到下周三都是溫暖天氣，但今晚到明天清晨仍有10度以下低溫機率。本報資料照片
今白天明顯回溫，一路到下周三都是溫暖天氣，但今晚到明天清晨仍有10度以下低溫機率。本報資料照片
今天清晨新竹關西只有5度。圖／中央氣象署提供
今天清晨新竹關西只有5度。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 輻射 鋒面

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