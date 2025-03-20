搶頭香開箱LaLapor「t哈利波特館」！蔣萬安變哈迷直呼太酷

南港LaLaport今天正式開幕，台北市長蔣萬安今出席開幕，提前開箱LaLaport、海外第一家的哈利波特館。遠遠看到哈利波特館，蔣雙腳就不由自主往哈館走，還露出開心興奮表情，一開始聽到是預約制有點失望，還好奇地探頭探腦，還好店家通融讓蔣搶先開箱。

蔣萬安首日搶先開箱哈利波特館，一進館蔣萬安眼睛好忙，狂掃商品，甚至看到台灣限定的「魔法棒」，直呼太酷了太酷了，還自爆大寶很喜歡哈利波特，之前還要託朋友到日本代購哈利波特的商品，現在終於不用代購了。

蔣萬安還開箱LaLAport的「女人大街」，導覽人員介紹時強調女性朋友來一定會喜歡這條街，讓蔣萬安笑得很尷尬，一旁的台灣人壽董事長許舒博還在一旁笑稱「千萬不要帶老婆到這邊來...」。

蔣萬安今天說「我一定會帶我的三寶前來，因現在三寶已經兩歲，開始跑得很快，最近還跟太太煩惱，要帶他們去哪裡玩？」LaLaport就是最好得地方，「我不僅會來，我會跟太太三個孩子一定搭捷運來。」

蔣萬安今天出席LaLaport開幕致詞，蔣萬安也正式跟市民朋友宣布，LaLaport開幕之後，「南港已經從黑鄉變成潮潮」。

他非常榮幸見證這重要歷史時刻，第一，LaLaport開幕代表北市府招商引資，吸引國際投資，帶動城市發展重要里程碑；第二，LaLaport也是三井集團願意選擇台北、投資南港成功案例；第三，LaLaport也是三井集團在台北市第一座商業重大設施，也是台北市最新的購物地標。

蔣說，為了讓台北市有全新的商業設施，也是重要地標，北市府可以說是「全面動起來」，從都市設計審議、消防審查、土地使用分區調整、連通道規畫，到最後商業登記的審核等，北市府全力在行政上給予協助。當然更重要要確保開幕，是給市民一個安全安心的消費環境，及給市民朋友有國際級的服務體驗。

蔣萬安透露，今年1月3日他已經到過南港視察，從南基社宅、北流沿著忠孝東路經過世界明珠，City link，南港展覽館、中信園區等，也視察LaLaport開幕後的相關交通動線，他說，接下來3至5年，南港的建設會持續發生，可說是台北市的蛋黃區，南港的發展無可限量。至於交通問題，北次府已經成立府級的專案小組。