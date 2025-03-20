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女子乳房腫痛發熱誤為乳腺炎！檢查竟是罕見發炎性乳癌

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陳以涵醫師建議女性定期接受乳房影像檢查，才能及早發現異常。圖／大千綜合醫院提供
陳以涵醫師建議女性定期接受乳房影像檢查，才能及早發現異常。圖／大千綜合醫院提供

42歲吳姓女子因右乳房突然腫脹疼痛且皮膚發紅，她原本以為是乳腺炎，但一周後症狀仍未改善而就醫，觸診檢查發現她的右側乳房廣泛性紅腫，皮膚呈現橘皮狀，且腋下淋巴結明顯腫大，乳房超音波顯示乳房有皮膚增厚情況，透過粗針切片檢查後發現，竟是少見的發炎性乳癌

大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵表示，發炎性乳癌是一種少見的乳癌類型，發生率約2%，但癌細胞的侵襲性高，容易擴展至整個乳房，這名個案因腫瘤細胞快速分裂及生長，阻塞乳房皮膚內的淋巴管，導致乳房出現廣泛性腫脹、發紅、發熱、疼痛等類似乳腺炎的症狀。由於發炎性乳癌通常沒有明顯的硬塊，很難在初期就確診，但可經由粗針切片取得病理化驗來確認。

陳以涵指出，個案過去在產後哺乳時曾發生過乳腺炎，因此當她發現右乳房突然腫脹疼痛時，誤以為是乳腺炎復發。但乳腺炎通常為局部的乳房突發性出現發紅發熱、腫脹疼痛等症狀，部分會伴隨發燒畏寒的情況，且觸壓乳房可能會有膿瘍狀分泌物從乳頭或乳暈周圍出來，與發炎性乳癌的症狀仍是有不同之處可判別。

陳以涵提醒，乳腺炎雖然好發於哺乳期婦女，但非哺乳期也可能發生。發炎性乳癌與細菌感染的乳腺炎不同，如果抗生素治療一至兩周後仍未明顯改善，應盡快至門診就醫，切勿自行判斷病情。同時，也建議女性朋友定期接受乳房影像檢查，才能完整保護乳房健康，避免延誤早期發現與治療的最佳時機。

發炎性乳癌的侵襲性高，容易擴展至整個乳房(紅圈處)。圖／大千綜合醫院提供
發炎性乳癌的侵襲性高，容易擴展至整個乳房(紅圈處)。圖／大千綜合醫院提供
陳以涵醫師表示，發炎性乳癌與乳腺炎症狀相似，需要特別留意。圖／大千綜合醫院提供
陳以涵醫師表示，發炎性乳癌與乳腺炎症狀相似，需要特別留意。圖／大千綜合醫院提供

乳癌 淋巴 醫師

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