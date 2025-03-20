受1月寒流影響...新北高接梨樹僅零星開花 每公頃補助6.2萬

今年1月因連續寒流低溫影響，導致梨樹陸續出現授粉不良、著果不良情形，新北市農業局即邀集桃園區農業改良場、農業部農糧署北區分署勘查認定災損情形。經農業部於3月19日公告，八里、淡水、三芝及金山區為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃6萬2000元。

新北市梨種植面積為12.01公頃、年產量約為7萬2860公斤，主要產於淡水、三芝、八里等北海岸地區。1月至2月連續低溫，市府立即啟動查報機制，與各區公所保持聯繫，迅速掌握各區農作物生長狀況。由於低溫對農作物的影響較為緩慢且持續時間較長，因此農損不會立刻顯現。

農業局表示，後續持續關注各區農作物生長狀況，發現八里、淡水、三芝及金山區梨樹陸續出現授粉不良、著果率低情形，即主動邀集農改場、農糧署、區公所及農會勘查高接梨穗農損情形。

近期為開花結果期，經勘查生長不良田區，發現梨樹枝頭上只看得到零星梨花，判斷連續低溫影響1月上旬嫁接梨穗，造成無法開花，著果率低，並已達中央救助標準，市府立即向中央爭取農業天然災害救助。經農業部3月19日公告核定，八里、淡水、三芝及金山區為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區。