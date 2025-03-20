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成大沙崙醫療園區國際鏈結啟動 打造亞洲智慧醫療創新核心樞紐

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
成功大學健康服務暨數位創新推動辦公室上周攜手伊藤忠株式會社，拜訪日本神戶醫療產業都市推進機構（FBRI）。圖／成大提供
成功大學健康服務暨數位創新推動辦公室上周攜手伊藤忠株式會社，拜訪日本神戶醫療產業都市推進機構（FBRI）。圖／成大提供

台南歸仁區沙崙綠能科學城的成大沙崙醫療服務與創新園區興建工程已啟動，預計2031年完工啟用，為推動台灣智慧醫療與生技產業的國際化發展，成大率團到日本神戶醫療產業都市交流，並展開戰略對話，也代表著沙崙醫療園區國際鏈結正式啟動。

成大沙崙醫療服務與創新園區為全台第一座以醫療服務創新、生醫產業為發展主體的產業園區，預估斥資近500億開發計畫。成大也大力推動智慧醫療與生技產業的國際化發展，該校健康服務暨數位創新推動辦公室上周攜手伊藤忠株式會社，前往日本神戶醫療產業都市（KBIC），深入探討產業聚落發展、智慧醫療應用及 AI 技術創新，並與神戶市政府、神戶醫療產業都市推進機構（FBRI）、Microsoft AI Co-Innovation Lab Kobe、神戶市民醫院及神戶眼科醫院等單位做戰略對話。

成大表示，神戶醫療產業都市由神戶市政府與 FBRI 共同推動，已成為亞洲領先的生技與智慧醫療聚落，吸引超過 350 家生技企業、醫療機構及研究機構進駐，涵蓋再生醫學、細胞治療、AI 智慧醫療與醫療機器人技術等關鍵領域。FBRI 透過政府支持、產學研醫合作、企業孵化及數據驅動的智慧醫療應用，促進技術從基礎研究快速轉譯至臨床應用，成為全球智慧醫療產業發展的典範。

參訪中，成大團隊與 FBRI 針對智慧醫療應用、健康數據管理及產業聚落發展策略深入交流。FBRI 強調，成功的醫療創新聚落不僅需要科技突破，更需要結合臨床應用與產業鏈結，以確保創新技術能順利導入市場。成大健康服務暨數位創新推動辦公室表示，神戶的成功模式正是成大沙崙醫療服務與創新園區的發展參考，未來將整合數位創新技術、精準健康管理與產業發展策略，打造具國際競爭力的智慧醫療產業聚落，提升台灣南部醫療科技的發展動能。雙方就智慧醫療、健康數據應用、細胞治療及產業聚落運作等議題深入交流，並探討後續合作機會。

成大健康服務暨數位創新推動辦公室表示，未來，園區將聚焦於精準健康管理、遠距醫療、智慧病房、細胞治療及生技產業加速器，並透過與日本神戶、矽谷及歐洲生技園區的合作，促進台灣智慧醫療技術進軍國際市場。此次參訪也代表成大沙崙醫療園區國際鏈結的正式啟動，成大將持續深化與神戶市政府、FBRI等單位的合作，推動智慧醫療與生技產業的發展，讓台灣成為亞洲智慧醫療創新的核心樞紐。

成大 生技 神戶

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