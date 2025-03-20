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醫療奉獻獎得主陳雲址90歲辭世！點亮恆春光明30年 上月還在看診

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
恆春基督教醫院高齡90歲的眼科醫師陳雲址於三月十五日離世，他是第10屆醫療奉獻獎得主，在沒有眼科醫師的恆春落腳，一待30年，服務到最後一刻。圖／本報資料照片
恆春基督教醫院高齡90歲的眼科醫師陳雲址於三月十五日離世，他是第10屆醫療奉獻獎得主，在沒有眼科醫師的恆春落腳，一待30年，服務到最後一刻。圖／本報資料照片

恆春基督教醫院高齡90歲的眼科醫師陳雲址於三月十五日離世，他一生奉獻醫療，本來打算提早退休享晚年，卻在沒有眼科醫師的恆春落腳，一待30年，始終放不下恆春，直到今年2月因病停診，服務到最後一刻。

陳雲址是第10屆醫療奉獻獎得主，去年獲第5屆「蔡萬才台灣貢獻獎」特別獎，獲頒新台幣一千萬元，全數捐給恆基。

陳雲址為高雄縣人，1934年出生，曾到日本東京醫科大學眼科、美國夏威夷大學醫院管理求學。34歲時在台北市開設信望愛眼科，成為我國眼科診所先驅，但卻因感染肝炎，56歲時提早退休。

原打算安享晚年，到美國享清福，但甩開診所繁重壓力的他，卻不習慣悠閒生活反而鬱卒，回國花了一整年在偏遠地區醫療巡禮，發現恆春半島900平方公里大卻沒有一位眼科醫師，因此決定落腳恆春基督教醫院。效法馬偕博士「寧願燒盡，不願銹毀」的精神，成為第一個常駐在台灣尾的眼科醫師。

他自掏腰包替醫院增添設備；並賣掉經營多年的眼科診所，為醫院員工發放年終獎金；更動用私人關係，替醫院增添新血，並曾獲全國好人好事代表。他邊看病、邊傳福音，改變排灣族老人根深柢固的迷信，鼓勵眼疾老人進醫院接受治療；更建立洋蔥工人角膜潰爛的職業病通報系統，讓恆春失明人口逐漸減少。

陳雲址走出醫院做山地巡迴醫療，恆春當地原住民有其特殊性，不少長者罹患白內障卻因「神說不能治」而拒絕開刀，他開始看病兼傳教，希望翻轉對生命態度，讓排灣族長者總算願意走進醫院，也因為口碑讓愈來愈多人受治療。

恆春盛產洋蔥，但因採收洋蔥，但居民因洋蔥刺激而造成角膜潰爛，他主動通報衛生署，將其列入職業病報系統，還參與「洋蔥作業人員角膜感染研究」計畫，積極防範洋蔥工人的失明危機。 他的投入讓恆春居民有了真正的光明，並且在2000年獲醫療奉獻獎，但他只是謙虛地說，「好像也沒做什麼」，這些事都是他的日常。

在恆春為病人服務，與在台北心境大不相同，陳雲址說在恆春得拿出一切看家本領，若沒把病人治好，也就沒有其他人可以協助醫治了。他生前說，要繼續看診，直到上帝透過門診人數逐漸減少，告訴自己可以休息時，再休息退休。

恆春 洋蔥 醫師

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