每天吃塑膠…1周恐吞1張信用卡！醫推吃優格、泡菜：益生菌幫你排出

生活中許多日常用品皆可能釋出塑膠微粒，根據研究，平均一人一周吞下的塑膠重量恰好等同於一張信用卡，生活中的塑膠微粒不知不覺進入身體，進而危害到健康，已成人類的隱憂。基因醫師張家銘近日在臉書對此提出看法，認為與其焦慮該如何避開，不如想辦法幫助身體把它排出去。他舉出6款食物能有效幫助人體排出這些有害的塑膠微粒，供民眾參考。

醫師表示，在生活中容易取得的食物，包括優格、克菲爾（Kefir）、泡菜、韓式發酵食品、味噌、納豆等日式發酵食品，可獲取像是「塑膠獵人」一般的副乾酪乳桿菌（Lactobacillus paracasei，常簡稱為LP菌，DT66），及植物乳桿菌（Lactiplantibacillus plantarum，DT88）。除此之外，也能從有這兩種菌株的保健食品中補充，讓腸道自動成為身體的「塑膠終結者」。

張家銘解釋，要能讓身體自動排出塑膠微粒的關鍵在於腸道裡的益生菌，腸道益生菌一直以來都是保持健康的重要角色，包括能調節免疫、減少發炎、改善腸道功能，甚至影響心理健康；最新科學還發現，特定的益生菌能吸附微塑膠，幫助人體排出。

而像是「塑膠獵人」一般的副乾酪乳桿菌及植物乳桿菌，是科學家在784種益生菌中，發現能吸附微塑膠的益生菌種，它能將微塑膠聚集成較大的顆粒，使其更容易隨糞便排出。

張家銘建議，除了多多攝取以上食物，若在飲食中加入更多膳食纖維，如全穀類及蔬果，能搭配益生菌加速排出塑膠微粒；若每天喝足夠的水，也能促進腸道運作，避免塑膠累積。

除了以食物作為人體「排塑」的最後一道防線，張家銘也呼籲民眾真正從生活中減少使用塑膠製品，包括在食物容器的選擇上，捨塑膠、改用玻璃或不鏽鋼容器，若需微波，也請勿直接加熱塑膠餐盒。在飲水上，少喝瓶裝水，改用過濾水或玻璃瓶裝水。