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中華郵政轉虧為盈賺26.5億！考成爭取甲等員工可望領4.4個月獎金

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
百年老店中華郵政今舉辦郵政節大會，慶祝創立129周年。董事長王國材指出，將加速郵務數位轉型及客戶關係維護。記者甘芝萁／攝影　
百年老店中華郵政今舉辦郵政節大會，慶祝創立129周年。董事長王國材指出，將加速郵務數位轉型及客戶關係維護。記者甘芝萁／攝影　

中華郵政員工可望領4.4個月獎金！國發會去年公布112年度國營事業工作考成，中華郵政首度拿乙等，導致獎金恐下修為3.5個月，也引發中華郵政企業工會不滿，拒絕加班。在交通部協助下提出申覆後，加上中華郵政因去年轉虧為盈，獲利26.5億元，在交通部支持下有望爭取甲等，不過仍待國發會複評後定案。

中華郵政112年首度虧損16.5億元，連帶影響國營事業112年度工作考成首度拿乙等，讓郵局員工面臨拿不到4.4個月獎金，王國材去年接下中華郵政董事長後，中華郵政轉虧為盈，近日交通部初評113年度旗下國營企業考成，中華郵政的考成是否列為甲等？員工們都相當關注。

中華郵政公司今日舉辦郵政節大會，慶祝創立129周年，王國材說，中華郵政113年盈餘26.5億元，日前已向交通部報告過，部長陳世凱也表達支持考成列甲等，加上今年表現又比去年、前年更好，沒有理由列乙等。

今出席郵政節大會的交通部政務次長伍勝園表示，目前尚未看到中華郵政資料，對於中華郵政員工表現，交通部沒有特定立場，看資料呈現什麼，就做什麼樣的審議，預估3月底或4月將提報國發會。

中華郵政 交通部 王國材

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