影／學校導護工作規範混亂 立委訴求明確管理並法制化

立法委員林月琴、台灣教育人員產業總工會理事長楊益風、全國代理曁代課教師產業工會理事長黃湘仙、靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏今天召開「導護工作危險誰人知?相關部會要管理」記者會，訴求部會應針對導護工作衍生危風險、法律保障、教育訓練應有明確管理並法制化。

林月琴委員說，2023年高雄市鳳山區某國中女教師因在校門口執行導護工作，遭闖紅燈小客車撞擊導致重傷、終身失能，此外，也曾發生老師因故未到場導護，兩名孩童遭卡車撞死，家長提告教師，亦曾有導師因須要執行導護工作離開教室，結果一名學生不慎在教室遭熱水燙傷，家長也提告擅離工作崗位，甚至一審判決業務過失有罪。

辦公室多次收到陳情，有新進老師或代理代課老師被迫接受有不合理導護輪值安排，導致加班時間過長、導護工時難以計算、標準不一等問，凸顯我國導護工作規範相當混亂，全國各縣市標準不一，甚至各校輪值方式、工作內容、出勤時數、是否有訓練完全不同，也讓教師除了教學業務繁忙，還需騰出更多時間應付交通及法律風險皆高的導護工作，實為不合理。

林月琴委員辦公室向教育部求證，目前學校導護工作只有提供「交通導護志工運作方式參考範本」做參考，有必要時教育部會請內政部警政署協助，教育部並回覆給予學校可以彈性規劃。所謂給予最大彈性，等於是沒有管理，導致有規定等於沒規定，各種狀況屢見不鮮。2016年時，現任教育部葉丙成次長，也曾對老師「站導護」工作被告以及社會冷漠對待老師發文聲援，也受到大量轉載，此時此刻，教育部應更重視此事。相關部會不能再任由地方機關、各級學校任意安排。