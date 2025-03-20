端午連假離島航線 3月24日開放訂位

今年端午節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1178架次，計102363個座位數，並自3月24日上午9時起開放訂位。

今年端午節假期自5月30日(周五)至114年6月1日(周日)有3天連假，民航局規畫5月29日(周四)至6月2日(周一)為航空疏運期，共計5天。民航局指出，端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線666架次、59228個座位數；金門航線382架次、34260個座位數；馬祖航線130架次、8875個座位數；上述3離島航線(不含澎湖-金門航線)共計提供1178架次、102363個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次端午節連假，於尖峰時段5月29日至5月31日台灣出發往離島方向，以及5月31日至6月2日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。