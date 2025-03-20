曾盛行台灣…全台唯一漢生病防治科 樂生醫院獲贈用藥
衛福部樂生療養院設有全台唯一漢生病防治科，協助轉診至樂生疑似漢生病個案的確診及治療，用藥則仰賴台灣諾華股份有限公司協助進口與捐贈，今年為諾華第八度捐贈用藥，樂生院長王偉傑代表院方，感謝台灣諾華在疾病防治上的善舉，未來會持續守護漢生院民健康。
漢生病是一種因細菌引起的慢性傳染病，過去盛行於台灣社會，因疾病會侵犯人體皮膚、黏膜和周圍神經，造成感染部位麻木、無法感覺疼痛，長期下來導致肢體殘缺變形。
漢生病若及早治療，不僅可消除傳染力，還能治癒。目前台灣雖已非盛行國家，但因境外移入人口多，每年約仍有10例新發生案例，治療上需靠「多重藥物療法（MDT）」藥物治癒疾病。由於台灣非世界衛生組織（WHO）成員，無法透過WHO一般管道取得藥物，台灣病友若要用藥，唯一管道就是透過民間居中奔走。
台灣諾華總裁宮澤惠三昨至樂生醫院捐贈漢生病用藥，讓病友得以免費用藥。院長王偉傑頒贈感謝狀，表示今年是諾華第八度捐贈用藥，感謝諾華願意做樂生療養院的強力後盾，一同守護全民健康。全世界90%的人類對麻風分枝桿菌有自然免疫力，目前在台灣屬於第三類法定傳染病的漢生病，盛行率已達至WHO消除漢生病的標準。
諾華於2000年和世界衛生組織（WHO）簽訂合作備忘錄，捐贈並提供全球超過7000萬包價值約1.24億美元的多重藥物療法（MDT），幫助超過全球750萬名病患，使全球該病的疾病負擔減少95%，希冀能完全根除漢生病。
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