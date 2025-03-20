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響應國際旅遊減塑倡議 南市補助旅宿業鼓勵「無塑」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局響應國際旅遊減塑倡議，鼓勵旅宿業減少塑膠瓶裝水。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局響應國際旅遊減塑倡議，鼓勵旅宿業減少塑膠瓶裝水。記者鄭惠仁／翻攝

環境部響應國際旅遊減塑倡議，今年起推動「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，並鼓勵旅宿業減少使用塑膠瓶裝水，南市環保局將擇優補助5家旅宿業，鼓勵採取無塑替代方案，如提供玻璃瓶裝水、增設飲水機等，為消費者提供更多環保選擇。

南市環保局今表示，即日起受理申請，合法立案的觀光旅館、旅宿業及民宿皆可在3月24日前，以郵寄或親送方式提出申請。環保局將依審核結果補助5家業者(將以觀光旅館業及環保標章旅館優先補助)，獲補助業者須在4月1日起連續執行減塑措施8個月以上，最高可獲3萬元補助。詳情及申請文件可至「台南市資源回收全民動起來」網站（https://recycle.tnepb.gov.tw/）下載。

市長黃偉哲表示，「環保旅遊」已是國際趨勢，不少業者已自主推動無塑措施，如提供玻璃瓶裝水、增設飲水機等，鼓勵更多旅宿業者加入，並呼籲民眾旅遊時自備環保杯與盥洗用品，共同推動綠色旅遊。

環保局長許仁澤強調，市府將持續推廣「少用、自備、再使用」理念，並鼓勵市民旅遊時自備盥洗用品，以行動支持政策落實；也歡迎大家選擇環保餐廳消費，共同打造永續未來。

環保局長 瓶裝水 飲水機

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