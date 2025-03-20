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咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

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咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

近期氣溫忽冷忽熱，感冒與咳嗽問題頻繁困擾民眾。一則關於「無糖綠茶＋半糖紅茶」的止咳偏方近日在社群媒體 Threads 平台上掀起廣泛討論。原PO分享，自己在咳嗽期間，聽從一位伯伯的建議，將無糖綠茶與半糖紅茶混合飲用，連續三天後咳嗽竟然顯著改善。此貼文一出，引發眾多網友效法，然而專家提醒，此偏方效果有限，應審慎採用。

針對此話題，耳鼻喉科醫師陳亮宇特別拍攝短影片進行解說。他指出，這項偏方的確有一定的科學依據，但效果仍屬有限。

陳醫師以三方面來解釋，「無糖綠茶與半糖紅茶」為何能止咳。

1.保持溫熱：因為冰飲可能刺激氣管，反而加重咳嗽症狀。

2.補充水分：飲用綠茶與紅茶能增加水分攝取，有助於稀釋痰液並促進排出。

3.茶鹼成分：茶中含有的茶鹼是一種支氣管擴張劑，可對緩解咳嗽略有幫助，但其濃度遠低於藥物劑量，因此作用有限。

陳亮宇醫師同時分享了幾項有效緩解咳嗽的方法。他建議民眾多喝溫開水，溫熱的水能滋潤乾燥的喉嚨，減少因喉嚨搔癢引發的咳嗽。此外，每天飲用一匙蜂蜜也可能帶來意想不到的效果。研究顯示，蜂蜜在某些情況下比市售止咳藥水更具止咳功效，但需注意1歲以下嬰兒不可食用蜂蜜。

最後，陳醫師提醒民眾在寒冷乾燥的天氣裡出門務必戴口罩，以防止冷空氣刺激氣管，進一步加重咳嗽症狀。陳亮宇醫師呼籲民眾，在面對健康問題時應保持理性，不盲目跟風嘗試網路上的偏方，避免延誤治療時機。

Threads 偏方 咳嗽 陳亮宇醫師

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