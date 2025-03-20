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女神為它拍短片！花東縱谷首輛觀列「山嵐號」開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
停車時刻，可到車頭拍照留影。記者羅建怡/攝影
停車時刻，可到車頭拍照留影。記者羅建怡/攝影

全台第一輛以美麗的黃綠色調行駛於花東縱谷間的觀光列車「山嵐號」，將於4月19日正式啟航，即起開賣。車廂內設計絕美，有各種觀景座椅，或排坐於窗前、或對坐於窗畔，空間閒適優雅，更值一提的是「細節到位」，像是請來了世界冠軍主廚操刀山海宴，進入隧道車頂閃爍的星光，以及首創「共鳴室嗅聞體驗」，一如五感俱在山林田野間。

這是雄獅旅遊與臺灣鐵路公司於去年推出最美甜點列車「海風號」之後，再推的姊妹列車「山嵐號」。首發體驗邀請韓國啦啦隊全能女神李貞潤、清純精靈朴旻曙、香港藝人ELKIE莊錠欣、台日混血美女各務禮美奈一同拍攝宣傳片、推廣花蓮新玩法，也將台灣東部的美好山嵐推廣至國際。

山嵐號外觀是淺淺的黃綠色調，俏皮可愛的融入花東縱谷的綠野田間，內裝則以深綠為主，營造出舒適與沉穩的氛圍，全景落地窗設計、各式休閒座椅之外，還有驚奇彩蛋，在列車行經隧道時，車廂上方會發出點點星光，帶來另類美感。此外，也攜手以茶為本的台灣保養品牌「一日茶道TEAORY」，精選「白水烏木系列」作為主題香氛，深沉厚實且帶有溫潤辛香，是充滿幸福感的聞嗅記憶。

列車餐點也讓人驚嘆，請來花蓮知名主廚、第三屆世界名廚錦標賽雙料冠軍葉志龍操刀，透過6大主題打造味蕾旅行，像是花蓮至池上的開胃菜「烏金－露白玉」，以樹豆為基底，流沙內餡、Q彈麻糬，再搭配百年花蓮醬油調製的鹹奶蓋與淡雅桂花蜜，最後撒上烏魚子與跳跳糖，創造極有層次的奇幻口感。回程池上至花蓮的「日慕－藏雪球」，則以清香蕎麥取代烏魚子，帶來另一番細緻風味。「嵐慕稻」則是原住民傳統美食阿粨（Abai），以創新手法融合部落傳統。

甜點則來自花蓮玉里青創品牌「九日良田」日式和菓子，以花蓮的大理石「蛇紋岩」訂製餐盤，盛裝改良後的山形水羊羹及上生菓子。

山嵐號主要行駛於花蓮站至台東池上站之間，沿途所停靠的特色車站，也將安排城市走讀，如壽豐站、可步行至鄰近的禾豐橋，從橋上取景拍攝山嵐號與車站、山景的完整景象；玉里站可走訪在地手工皂工坊，或品嘗玉里美食；池上站經改造後以日式米倉造型為主體，已是鐵道迷必訪景點。此外，列車沿途經過「客城鐵橋」緩行，旅客將有機會欣賞到整片綠色稻田或金黃稻浪。

山嵐號僅4節列車共計60席，可單買套票花蓮→池上或池上→花蓮，每套3,900元。另有2到3日的深度之旅，嘗鮮價每人9,900元起。推薦鐵道迷不能錯過的雙列車山嵐號、藍皮解憂號的「花蓮山嵐花池藍皮東3日」每人13,200元起；奢華鐵道之旅可體驗五星級鳴日號及縱谷旬味山嵐號，3日行程每人39,900元起；台中出發的旅客則推薦獨家包列組合「藍皮解憂號、山嵐號、海風號」每人19,999元起，4天3夜一次網羅台灣三大觀光列車。

相關資訊可洽雄獅旅遊，或查山嵐號網頁：https://lion.tours/2j1HaCba。

充滿美感的甜點。記者羅建怡/攝影
充滿美感的甜點。記者羅建怡/攝影
提醒旅客上車的鈴聲，來自管家手上響鈴，別有度假樂趣。記者羅建怡/攝影
提醒旅客上車的鈴聲，來自管家手上響鈴，別有度假樂趣。記者羅建怡/攝影
山嵐號池上至花蓮段，提供香根義式野炊池上米及原住民傳統美食阿粨（Abai）為主食，餐盒設計典雅、餐食配色也極其講究。圖／雄獅旅遊提供
山嵐號池上至花蓮段，提供香根義式野炊池上米及原住民傳統美食阿粨（Abai）為主食，餐盒設計典雅、餐食配色也極其講究。圖／雄獅旅遊提供
壽豐站下車，可步行至鄰近的禾豐橋，從橋上取景拍攝山嵐號與車站、山景的完整景象。記者羅建怡/攝影
壽豐站下車，可步行至鄰近的禾豐橋，從橋上取景拍攝山嵐號與車站、山景的完整景象。記者羅建怡/攝影
山嵐號內裝以深綠為主色調，營造出舒適與沉穩的氛圍，同時延續海風號特色全景落地窗設計。圖／雄獅旅遊提供
山嵐號內裝以深綠為主色調，營造出舒適與沉穩的氛圍，同時延續海風號特色全景落地窗設計。圖／雄獅旅遊提供
當列車行經「林榮新光站」地下化車站時，車廂頂部燈飾將隨著音樂變化，如同夜空中的星星閃爍。圖／雄獅旅遊提供
當列車行經「林榮新光站」地下化車站時，車廂頂部燈飾將隨著音樂變化，如同夜空中的星星閃爍。圖／雄獅旅遊提供
優雅的座椅、抬頭可見星空，是山嵐號別緻浪漫的巧思。記者羅建怡/攝影
優雅的座椅、抬頭可見星空，是山嵐號別緻浪漫的巧思。記者羅建怡/攝影
（圖右起）香港藝人ELKIE莊錠欣、台日混血美女各務禮美奈、清純精靈朴旻曙、韓國啦啦隊全能女神李貞潤，一同體驗美好山嵐。圖／雄獅旅遊提供
（圖右起）香港藝人ELKIE莊錠欣、台日混血美女各務禮美奈、清純精靈朴旻曙、韓國啦啦隊全能女神李貞潤，一同體驗美好山嵐。圖／雄獅旅遊提供
山嵐號延續「四季、大自然」為設計靈感，以清新黃綠色系為主色調，穿梭於花東縱谷之間。圖／雄獅旅遊提供
山嵐號延續「四季、大自然」為設計靈感，以清新黃綠色系為主色調，穿梭於花東縱谷之間。圖／雄獅旅遊提供
山嵐號沿途經過「客城鐵橋」緩行，旅客將有機會欣賞到綠油油稻田或金黃色稻浪。圖／雄獅旅遊提供
山嵐號沿途經過「客城鐵橋」緩行，旅客將有機會欣賞到綠油油稻田或金黃色稻浪。圖／雄獅旅遊提供
山嵐號充滿細節，就連車票也讓人愛不釋手。記者羅建怡/攝影
山嵐號充滿細節，就連車票也讓人愛不釋手。記者羅建怡/攝影
山嵐號於4/19首航，將往返於花蓮站到池上站之間。圖／雄獅旅遊提供
山嵐號於4/19首航，將往返於花蓮站到池上站之間。圖／雄獅旅遊提供
山嵐號由專業管家全程服務。圖／雄獅旅遊提供
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花蓮 觀光列車 鐵道迷

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