白天回暖晚上急凍！14縣市低溫特報、2縣市恐6度以下…冷到明天上午

白天回暖了，但晚上又急凍。中央氣象署上午10時35分針對14縣市發布低溫特報，今天晚上到明天上午，仍可能有10度以下低溫，其中新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，非常寒冷，提醒民眾注意。

氣象署指出，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(20日)晚至明(21日)晨新竹、苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

橙色燈號(非常寒冷)：新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。黃色燈號(寒冷)：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。影響時間：20日晚上至21日上午。