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高鐵清明假期加開4班次 22日凌晨起開放購票

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
高鐵清明假期加開4班次 。聯合報系資料照
高鐵清明假期加開4班次 。聯合報系資料照

台灣高鐵公司自4月1日（周二）至4月7日（周一）規畫為期7天清明假期疏運，經持續檢視旅客訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次列車（南下2班、北上2班）。再加開車次將於22日（周六）凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機等多樣化的通路，預購疏運期間所需車票。

高鐵指出，疏運期間，特別針對台中以北、旅運需求較高時段，擴大自由座運能：於4月2日（周三）15~20時以及4月3日（周四）7~9時，每小時整點25分，均有一班南下列車(除4月2日的17時發車時間為45分外)，自南港站前往台中站。

此外，於4月6日（周日）收假日，自12~21時，每小時整點04分均有一班北上列車，自台中站前往南港站。上述車次特別配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車）並停靠沿途各站，以加強服務自由座旅客，歡迎利用南港站進出搭乘，讓行程更加順暢。

台灣高鐵2025清明假期疏運再加開4班次後，共加開201班次列車（南下94班、北上107班），總計7天提供1291班次列車的旅運服務。包含14班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達），且配置2節自由座車廂（11-12節），建議需要對號座車票的旅客，可多加利用延後收班車次，或先查詢高鐵企業網站公告之「疏運期銷售資訊」。

高鐵

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