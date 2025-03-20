急診亂象如何解？護理人員提三大解方

全台急診室塞爆，病患一床難求，日前中華民國護理師護士公會全國聯合會鄭重呼籲：護理人力嚴重短缺已導致全台急診壅塞，衝擊醫療體系，甚至影響國家安全。1111人力銀行「護理人才缺工現況調查」顯示，高達91.1%曾經遭受病患及家屬不理性的對待，第一線龐大壓力造成高達96%在職涯中曾經萌生離職念頭。若要解決急診亂象，受訪護理人員提出三大解方，依序是提高薪資福利、三班津貼及落實醫療分級。

護理人員長時間精神緊繃之外，1111人力銀行「護理人才缺工現況調查」直指有高達91.1%曾經遭受病患及家屬不理性的對待，謾罵咆哮84.8%、口頭恐嚇威脅53.5%、未經同意擅自手機錄影29.9%、徘徊診間不肯離開17.8%以及糾眾叫囂16.5%。因此有高達96%在職涯中曾經萌生離職念頭。

根據1111人力銀行資料庫顯示，目前護理師的職缺數超過1萬筆，跟去年３月相比成長將近13%，受到少子化及就業意向改變的影響，連產後護理、安養中心、醫美診所、月子中心等單位也都搶徵護理師，無形中更加重第一線醫療機構人員流失壓力。大缺工時代來臨，想留人就必須提升實質待遇，給予具吸引力的誘因，才能讓白衣天使重拾工作熱忱，繼續留在崗位奮鬥。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，急診室護理人員長時間曝露在高風險的環境中，面對生死攸關的病人，必須即時應付各種突發狀況，在人力不足的狀況下，超時工作亦為常見，同時還要處理家屬的悲傷憤怒情緒，工作熱忱不斷被消耗，撐不下去就只能選擇出走一途。

在一床難求的「擠診」下，根據調查結果顯示，要改善急診壅塞情況，受訪護理師認為：提高薪資與福利吸引更多醫護人才投入86.1%、一視同仁發放三班津貼76%、落實醫療分級及雙向轉診56%、宣導改變民眾就醫習慣47.5%以及提高住院病床周轉率加強長照機構與社區照護38.6%，多管齊下才能有效解決目前急診塞車狀況。

曾仲葳指出，透過調查結果發現，有助於解決大環境護理人才荒的作法包括：提高薪資待遇91.4%、護病比入法77.6%、提高護理人員地位72.3%、更彈性的排班制度56.9%以及增設行政人員減少護理師文書工作56.9%。