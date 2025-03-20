高鐵2025清明假期疏運 再加開4班次、3月22日開放購票

台灣高鐵公司（2633）自4月1日（二）至4月7日（一）規劃為期7天的清明假期疏運，經持續檢視旅客訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次列車（南下2班、北上2班），以加強服務旅客返鄉掃墓及假期出遊之需求。再加開車次將於3月22日（六）凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機等多樣化的通路，預購疏運期間所需車票，並及早訂位、提前完成取票，以節省寶貴時間。

疏運期間，台灣高鐵特別針對台中以北、旅運需求較高時段，擴大自由座運能：於4月2日（三）15~20時以及4月3日（四）7~9時，每小時整點25分，均有一班南下列車(除4月2日的17時發車時間為45分外)，自南港站前往台中站；此外，於4月6日（日）收假日，自12~21時，每小時整點04分均有一班北上列車，自台中站前往南港站。上述車次特別配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車）並停靠沿途各站，以加強服務自由座旅客，歡迎利用南港站進出搭乘，讓行程更加順暢。

台灣高鐵公司建議旅客，疏運期間前往車站前，預先查詢「車站人潮資訊」燈號，即日起除高鐵企業網站外，燈號資訊亦同步顯示於「T-EX行動購票」App，自由座旅客透過手機就能更加輕鬆、及時地掌握車站排隊狀況；對號座旅客也可依據人潮狀況、提早到站準備搭車；旅客到站後，則建議透過站內旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車。

台灣高鐵2025清明假期疏運再加開4班次後，共加開201班次列車（南下94班、北上107班），總計7天提供1,291班次列車的旅運服務。包含14班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達），且配置2節自由座車廂（11-12節），建議需要對號座車票的旅客，可多加利用延後收班車次，或先查詢高鐵企業網站公告之「疏運期銷售資訊」。旅客若有提前掃墓需求，也歡迎利用台灣高鐵至3/30 (日)以前實施之週末短期增班各車次，讓行程更加彈性、便利。

疏運期間人潮較多，台灣高鐵公司呼籲旅客發揮公德心與同理心，乘車時相互體諒禮讓；攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，敬請提早到站並搭乘電梯；搭乘手扶梯的旅客，請緊握扶手、站穩踏階，以確保安全。列車抵達時請先下後上，車門玄關處應保持下車動線順暢，敬請不下車的旅客配合、禮讓；此外，因列車空間有限，乘車時，旅客之大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，更請勿以行李或物品佔用座位，隨身及小型行李請放置於座位上方行李架。敬請旅客遵守規定，共同維護乘車秩序與品質。