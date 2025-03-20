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百年老店中華郵政 王國材：加速郵務數位轉型及客戶關係維護　

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
百年老店中華郵政今舉辦郵政節大會，慶祝創立129周年。董事長王國材指出，將加速郵務數位轉型及客戶關係維護。記者甘芝萁╱攝影　
百年老店中華郵政今舉辦郵政節大會，慶祝創立129周年。董事長王國材指出，將加速郵務數位轉型及客戶關係維護。記者甘芝萁╱攝影　

中華郵政公司今日舉辦郵政節大會，慶祝創立129周年。董事長王國材指出，郵政轉型已刻不容緩，將透過五大策略積極發展業務，首先加速郵務數位轉型及客戶關係維護；其次打造「ｉ郵購」網站成為全國最具特色的優質電商平台，創造更多商機，提供更便捷的服務。

王國材表示，因郵政公司正面對大環境艱困挑戰，亟需加速公司轉型，開創郵政新契機。他提到，去年8月21日上任以來，積極走訪基層，傾聽各局業務痛點及創新建議，已擬定推動業務發展五大策略，首先加速郵務數位轉型及客戶關係維護；其次打造「ｉ郵購」網站成為全國最具特色的優質電商平臺。

其次為提升物流服務競爭力，郵政公司將會善用A7郵政物流園區整合倉儲及郵件處理；至於在發展數位金融服務方面，藉由整合郵儲壽及電商服務平台帳號，提供更多元、便利的數位體驗；最後在提高資金運用效益部分，王國材亦要求同仁掌握世界趨勢與產業脈動，以獲取最大收益。他強調，值此郵政轉型階段，相信在同仁的共同努力之下，發揮勇氣與決心，必能從逆境中積極奮起，共創「中華郵政」下一個百年榮景。

今天也表揚8位優秀集郵人士，主要是提供郵集參加2024年國際郵展的獲獎者，並於會中表揚各類傑出郵政人員，包含外勤、窗口、郵件、支局經理、管理人員及資金運用人員，都是從公司內部選拔程序中脫穎而出，工作績效優異，推展業務有功。另外也頒發績優志工獎項，以感謝郵政志工長期服務與貢獻。

物流 王國材 電商

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