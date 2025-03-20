快訊

南港LaLaport今天開幕！ 哈利波特入店搶先預約 樓層規劃、人氣品牌、開幕美食優惠一次看

港澳台居民來往大陸 即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

社群禁令／兒少性剝削案3年飆2倍 演算法有如精準餵毒

聽新聞
0:00 / 0:00

還沒冷完！今起暖熱好天氣 下周四還有3月最後一波冷空氣

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
白天起氣溫回升，到下周三都是晴暖好天氣。聯合報系資料照
白天起氣溫回升，到下周三都是晴暖好天氣。聯合報系資料照

今天是春分，但還沒有冷完，預估下周四還有3月最後一波冷空氣，冬衣還不能收。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今白天起強烈大陸冷氣團漸減弱，到下周三前各地晴暖。但下周四有機會隨鋒面通過與東北季風增強，天氣再度轉變。

林孝儒指出，今天受強烈冷氣團以及輻射冷卻作用影響，清晨中北部沿海空曠及各近山區平地有10度或以下低溫出現，竹苗地區最為顯著，低溫達5度左右，依舊寒冷，不過晨間低溫已隨強烈冷氣團逐漸減弱，較昨日回升。

林孝儒說，今天各地普遍為晴時多雲天氣，迎風東部多雲或局部晴，僅花東地區偶有零星短暫陣雨，降雨影響偏小。各地白天氣溫可較昨日回升，預測北部及東部高溫約18-22度，中南部高溫約23-25度，但由於各地雲量偏少，夜晚至清晨有輻射冷卻作用加強低溫現象，預測中北部至東部低溫約10-14度，南部低溫約11-15度，早出晚歸請留意日夜溫差大。

明日起至下周三台灣多受偏東至偏南風影響，且整體環境水氣不是太多，林孝儒指出，各地普遍晴時多雲。氣溫逐日回升顯著，白天感受偏暖，高溫有機會25度以上，低溫約落在15-19度，早晚仍有涼意。

林孝儒說，近期天氣相對穩定，適合戶外活動，但需留意早晚溫差較大。下周四有機會隨鋒面通過與東北季風增強，天氣再度轉變，要持續關注最新氣象資訊，提早因應。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團

延伸閱讀

今急凍5度！氣象專家示警「月底再一波」：今年冷到沒完沒了

冷氣團、輻射冷卻「低溫僅6度」下周暖如夏高溫上看31度

今急凍剩4度…還沒冷完？專家曝3月「最後一波」冷空氣時間

強烈冷氣團達標 吳德榮：明晨仍恐探4度低溫 下周熱如夏

相關新聞

今晨寒流未達標白天逐日回暖如夏 下周這天冷空氣再來

還沒有冷完，今白天起逐漸回暖，但下周還有冷空氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機...

今「春分」半個台灣凍番薯！12縣市低溫特報恐10度以下冷到上午

中央氣象署上午針對全台12縣市發布低溫特報，到上午恐有10度以下低溫，其中新竹縣、苗栗縣非常寒冷，恐6度以下。

高鐵清明假期加開4班次 22日凌晨起開放購票

台灣高鐵公司自4月1日（周二）至4月7日（周一）規畫為期7天清明假期疏運，經持續檢視旅客訂位及運能調度情形後，決定再加開...

急診亂象如何解？護理人員提三大解方

全台急診室塞爆，病患一床難求，日前中華民國護理師護士公會全國聯合會鄭重呼籲：護理人力嚴重短缺已導致全台急診壅塞，衝擊醫療...

日本多地昨下雪今年櫻花晚開？日旅達人這樣說

春天是賞櫻的季節，不少人想去日本看櫻花，但這兩天日本包括東京等地仍下雪，已經排定要去日本賞櫻的民眾擔心櫻花會不會延後開，...

搶頭香開箱LaLapor「t哈利波特館」！蔣萬安變哈迷直呼太酷

南港LaLaport今天正式開幕，台北市長蔣萬安今出席開幕，提前開箱LaLaport、海外第一家的哈利波特館。遠遠看到哈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。