還沒冷完！今起暖熱好天氣 下周四還有3月最後一波冷空氣

今天是春分，但還沒有冷完，預估下周四還有3月最後一波冷空氣，冬衣還不能收。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今白天起強烈大陸冷氣團漸減弱，到下周三前各地晴暖。但下周四有機會隨鋒面通過與東北季風增強，天氣再度轉變。

林孝儒指出，今天受強烈冷氣團以及輻射冷卻作用影響，清晨中北部沿海空曠及各近山區平地有10度或以下低溫出現，竹苗地區最為顯著，低溫達5度左右，依舊寒冷，不過晨間低溫已隨強烈冷氣團逐漸減弱，較昨日回升。

林孝儒說，今天各地普遍為晴時多雲天氣，迎風東部多雲或局部晴，僅花東地區偶有零星短暫陣雨，降雨影響偏小。各地白天氣溫可較昨日回升，預測北部及東部高溫約18-22度，中南部高溫約23-25度，但由於各地雲量偏少，夜晚至清晨有輻射冷卻作用加強低溫現象，預測中北部至東部低溫約10-14度，南部低溫約11-15度，早出晚歸請留意日夜溫差大。

明日起至下周三台灣多受偏東至偏南風影響，且整體環境水氣不是太多，林孝儒指出，各地普遍晴時多雲。氣溫逐日回升顯著，白天感受偏暖，高溫有機會25度以上，低溫約落在15-19度，早晚仍有涼意。

林孝儒說，近期天氣相對穩定，適合戶外活動，但需留意早晚溫差較大。下周四有機會隨鋒面通過與東北季風增強，天氣再度轉變，要持續關注最新氣象資訊，提早因應。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。