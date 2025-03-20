PRP增生療法助膝關節修復 64歲男繼續他最熱愛國標舞

受膝關節受損疼痛的患者多，近年PRP（自體血小板血漿）增生療法愈來愈普及，促進細胞修復、軟骨再生，廣泛應用於關節、韌帶等損傷。醫師提醒，膝蓋疼痛原因多元，若不及時處理，恐加速關節磨損。

台北慈濟醫院復健科醫師簡子軒，相較於傳統止痛藥與物理治療，PRP能直接刺激修復，減少長期不適，適合膝關節退化、韌帶撕裂等患者。治療通常每2至6周注射一次，3至4次為一個療程，要搭配復健與良好生活習慣，才能提升效果。

簡子軒提到，患者64歲李先生熱愛國標舞，長年左膝不穩，時常疼痛，因腫痛加劇求診。檢查發現前十字韌帶部分撕裂，膝蓋積水嚴重，先以空針抽出50cc關節液，再進行PRP與高濃度葡萄糖水增生療法。經過2次治療，膝蓋疼痛有改善。

簡指出，前後十字韌帶、半月板及關節軟骨是膝蓋主要結構，受傷後若未妥善治療，可能導致關節長期不穩定，進而加速退化。常見膝關節傷害包括運動過度、意外創傷、退化性關節炎等，若症狀嚴重，可能出現腫脹、積水、關節角度受限，甚至無法行走。臨床上，輕微損傷可透過物理治療與運動訓練強化肌力，但若疼痛持續超過2周或影響行動，可考慮增生療法，加速修復過程。

PRP療法是從自體血液分離出血小板，並注射至受傷部位，以生長因子促進細胞修復、血管新生及膠原蛋白增生。與傳統高濃度葡萄糖水增生療法相比，PRP因含有生長因子，能直接加速組織修復，適合關節軟骨受損、韌帶撕裂患者。