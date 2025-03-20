武陵農場零下0.3°C！藤花園李花、櫻草花都結冰「宛如冰晶世界」

武陵農場今天早上氣溫-0.3°C，藤花園的李花及櫻草花都結冰，宛如冰晶世界，農場臉書粉專今天分享冰花世界，網友稱讚太美，有人說像糖葫蘆。

武陵農場表示，今天在農場往雪山方向看，可看峰頂覆上皚皚白雪，美不勝收，藤花園的李花與櫻草花都結冰。

公路局表示，台8線大禹嶺(107.5K到110K)及台14甲線翠峰至大禹嶺(18K到41.5K)昨晚實施預警性封閉路段，今天早上7時解除恢復交通。公路局派員辦理清雪作業，台14甲線鳶峰至松雪樓(24K-33K)部分路面(肩)仍結冰(積雪)未融，限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

考量前揭管制路段昆陽至松雪樓路段道路崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。