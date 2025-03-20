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今日下午5時01分「春分」 氣象署這麼說

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是春分，太陽直射赤道。擷取自臉書粉專「報天氣-中央氣象署」
今天是春分，太陽直射赤道。擷取自臉書粉專「報天氣-中央氣象署」

今天是春分，中央氣象署在臉書粉專「報天氣-中央氣象署」指出，大約就在今天（20日）下午17時01分。春分這一天，太陽直射赤道，全球各地的白天與黑夜幾乎一樣長；接下來太陽照射點逐漸北移，北半球日照時間會愈來愈長，接收到的太陽輻射能量也會愈來愈多。

「報天氣-中央氣象署」指出，雖然整體來說，春分之後氣溫的大趨勢將會逐漸上升，但是三、四月仍不定時會有冷氣團南下影響，依然要多留意天氣預報。

春分(還有秋分)與夏至、冬至最大不同是什麼？「報天氣-中央氣象署」指出，春（秋）分時，對分日夜的線是垂直赤道，而夏至、冬至則很明顯是傾斜，也讓此時南北半球日夜長度大不同。

有關最近天氣，「報天氣-中央氣象署」指出，今天(20日)清晨在強烈冷氣團加上輻射冷卻的影響下，各地氣溫還是相當低，不過白天開始冷空氣會緩緩減弱，到周末、下周初期(21到25日)，氣溫會一天比一天高一些，逐日回升，這段期間天氣大致晴朗穩定，適合戶外活動。但日夜溫差相當大，夜晚清晨還是有寒意，早出或晚歸記得要適時增減衣物，注意保暖。

春分 氣象署

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