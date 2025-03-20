今急凍5度！氣象專家示警「月底再一波」：今年冷到沒完沒了

今晨受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應的影響，台灣各地的天氣非常寒冷。尤其是台中以北的地區，局部地區最低氣溫都在攝氏10度以下。根據實際測量，新竹關西的氣溫降至攝氏5.3度，成為全台最低，而其次是苗栗三灣攝氏5.9度（統計至今晨05時）。氣象專家林得恩表示3月底還有一波冷氣團「今年的冷，還真是沒完沒了！」

林得恩在臉書發文指出，隨著今天白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱並遠離，氣溫開始回升。雖然白天氣溫有所回暖，但夜晚至翌日清晨，輻射冷卻效應再次發揮影響，特別是西半部地區，氣溫將再次明顯下降，造成較大的日夜溫差。

根據美國NCEP模式的最新預測，台灣將在3月底再次受到強冷氣團的影響。預計這波強冷氣團將於3月28日至31日間襲來，根據初步預估，其強度介於強烈大陸冷氣團和大陸冷氣團之間，將持續影響台灣的天氣狀況，帶來新一輪的寒冷挑戰。

由於這波寒冷氣候對日常生活的影響大，提醒民眾密切關注天氣變化，並做好應對寒冷天氣的準備。氣溫變化劇烈的情況下，民眾需保持警覺，並根據天氣狀況作出相應調整。林得恩也表示「今年的冷，還真是沒完沒了！」，提醒大家厚衣先別收。