日本多地昨下雪今年櫻花晚開？日旅達人這樣說

春天是賞櫻的季節，不少人想去日本看櫻花，但這兩天日本包括東京等地仍下雪，已經排定要去日本賞櫻的民眾擔心櫻花會不會延後開，到底要等到何時。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專指出，2025日本櫻花前線已更新，他指出，目前沒有看到延後的跡象。

林氏璧說，有些網友看到東京下雪了，紛紛預測或擔憂今年櫻花可能又會和去年一樣晚。他必須說，目前沒有看到這樣的跡象。去年一波持續寒流過來，東京3月29日才開花，然後花6天在4月4日滿開。

林氏璧指出，昨天雖然東京下雪了，各單位預測都是21日後就會大幅回暖，且這幾天變冷已經在上周就預測到了，已經在他們考慮之內。本周已公布的三單位都沒有大幅調整預測，甚至還有稍提早。

林氏璧指出，日本氣象協會JWA上次估計東京開花和滿開是22日和28日，3月19日第5回預測稍往後變為24日和29日。預估開花日： 東京3月24日、大阪3月27日。預估滿開日：東京3月29日、大阪4月2日。

林氏璧說，至於Weathernews3月19日第7回預測，東京開花日不變，滿開日反而還比上次提早一天到3月30日。關西則往後微調一天。預估開花日：東京3月24日、京都3月27日及大阪3月27日。預估滿開日：東京3月30日、京都4月4日及大阪4月4日。

根據Weathermap3月17日預測，林氏璧說，和上回比，東京及關西提早一天。weathermap說東京3月26日到4月2日最棒（比上次早一天）。京都是4月1日到7日最棒（比上次早1天）；大阪是4月1日到7日最棒（比上次早1天）。預估開花日： 東京3月22日、京都3月26日及大阪3月26日。預估滿開日：東京3月27日、京都4月2日及大阪4月2日。 台灣不少地方櫻花早盛開了，圖為2月下旬北橫櫻花季在復興區中巴陵櫻木花道等地的日本櫻花盛開。記者曾增勳／攝影

日本氣象協會等預測今年櫻花開花及滿開時間。擷取自「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專