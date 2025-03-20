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合歡山仍冰封 台14甲鳶峰至松雪樓須掛雪鏈

中央社／ 南投縣20日電
合歡山18日、19日降雪，20日清晨雖未見下雪，但路面、邊坡仍有明顯積雪。圖/中央社，林業及自然保育署南投分署提供
合歡山18日、19日降雪，20日清晨雖未見下雪，但路面、邊坡仍有明顯積雪。圖/中央社，林業及自然保育署南投分署提供

合歡山18日、19日降雪，當地工作人員今天說，清晨雖未見下雪，但路面、邊坡仍有明顯積雪，目前天氣非常寒冷、起濃霧，由於未明顯融化，今天積雪與昨天差不多，約11.5公分。

省道台8線107.5公里處至110公里處花蓮大禹嶺，及台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，昨天夜間至今天清晨預警封閉，交通部公路局中區養護工程分局清晨解除管制，將視路面積雪狀況鏟雪，作業期間採短時雙向封閉道路，請用路人依指揮通行。

中區養護工程分局指出，台14甲線24公里處鳶峰至33公里處松雪樓部分路面仍結冰、積雪未融，限加掛雪鏈車輛通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段；另外，昆陽至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，車輛極易打滑失控，建議四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。

交通部中央氣象署發布低溫特報指出，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生機率，今晨至上午新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率。

交通部 氣溫

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