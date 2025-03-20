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今晨寒流未達標白天逐日回暖如夏 下周這天冷空氣再來

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天清晨很冷，白天逐日回暖，下周更暖如夏逾30度。本報系資料照片
今天清晨很冷，白天逐日回暖，下周更暖如夏逾30度。本報系資料照片

還沒有冷完，今白天起逐漸回暖，但下周還有冷空氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨截至上午6時3分本島各縣市的最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)5.0度，苗栗(三灣鄉)5.5度，新北(石碇區)6.5度。

吳德榮指出，今晨台北(南港區)雖降至9.0度，台北測站僅降至11.6度，離「寒流」還有差距，今晨各地區平地的最低氣溫約在7至12度。

吳德榮說，今日受「強烈大陸冷氣團」影響，各地晴時多雲，僅花東偶有零星少量降雨的機率。白天在陽光下不覺冷，因「輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，明晨部分平地仍有6度左右的最低氣溫。尤其連續多日、日夜氣溫皆有劇烈變化，年長者及心血管疾病患者應調適、注意保暖。

今各地區氣溫為：北部7至23度、中部9至26度、南部10至27度及東部12至24度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日至下周四(27日)各地晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大。明日至下周(23)日，逐日清晨部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」，應持續注意。下周日至下周四，各地區白天高溫回到30度以上(下周二至四升至33度以上)，為「暖熱如夏」、易起霧的天氣，但清晨氣溫偏低，日夜溫差甚至達15度，也應注意。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，大約下周四(27日)晚或周五(28日)晨，下一波鋒面南下，美國模擬時間落在下周四晚，歐洲模擬則在下周五晨；模擬顯示，鋒後的冷空氣(三月最後一波)雖不強，約為「大陸冷氣團」或「東北季風」等級，但由熱轉冷，伴隨對流降雨，變化很劇烈，下周六(29日)仍受其影響。不過，模式持續調整，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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