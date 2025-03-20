台鐵董座杜微明交棒 改投入志工

台鐵公司董事長杜微去年底提出辭呈，行政院前天確定准辭，任期到今天。杜微表示，台鐵是一個一三八年的傳統公司，安全文化的建立還需要時間來持續推動，而他自己未來則會從事台鐵的志工工作。

此外，交通部昨開會討論所屬國營事業經營成效，其中又以公司化甫滿一周年的台鐵公司最為棘手。據了解，昨會議約三個多小時，主要針對票價調漲、公司化後配合政策增加的支出、配合鐵路高架化搶修導致支出增加等三部分討論，不過最後結果仍待交通部審議。

交通部政務次長伍勝園強調，將依事實審議，不會有既定主張。對於明天起將暫代台鐵董事長一職，伍勝園則說，將續朝安全、安定、轉型、永續四目標，再創台鐵黃金十年。

杜微表示，過去四十年歲月均奉獻給台鐵，為了工作都沒有好好陪伴家人，心中感到愧疚，考量階段性任務已達成，因此在年滿六十五歲的前三個月，正式提出辭呈，雖交通部長陳世凱兩度慰留，但仍認為是時候交棒。但杜微也說，已報名台鐵志工隊，未來改以志工角色繼續服務。

杜微表示，作為台鐵局末代局長、台鐵公司首任董事長，任內參與許多台鐵建設，包含完成台鐵公司化、擺脫票價凍漲卅年困境、建置「第四代票務系統」、新車投入營運、針對中長途列車堅持不全面開放站票，確保旅客乘車品質及安全、活化資產讓台鐵副業增加近百分之九的收入等。今年預期將有更大幅成長。

針對台鐵還需精進的部分，杜微指出，台鐵二○一八年決定建置安全管理系統、二○二○正式推動，迄今不到五年，台鐵是一三八年的傳統公司，系統複雜，安全文化建立需要時間，這是台鐵非常重要的事情，未來需要持續推動。