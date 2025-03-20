台大兒醫 盼個別醫院總額排除兒科

健保台北區將於四月實施「個別醫院總額」，本報昨獨家報導廿二項不列入個別總額的剛性需求名單，台大兒童醫院長李旺祚呼籲，「學齡前兒童醫療」也應列入其中，如逐級就醫，恐延誤治療黃金期。罕病團體希望，政府應保障罕病患者治療權益，相關醫療費用不應列計總額。

李旺祚說，新制目的為落實分級轉診，輕症病人至診所，不要直接至醫學中心，這論點並不適合兒科醫療，因為小小孩表達能力較差，且許多症狀並不典型，以兒童嘔吐為例，未必只是感染諾羅、輪狀等病毒，心肌炎、泌尿道感染等嚴重病症也常以嘔吐為主要表現，若在診所就醫，恐耽誤治療，留下後遺症。

李旺祚建議，政府應將「學齡前兒童醫療」排除列計個別醫院總額中，讓醫院不用擔心收治小小孩而影響營收。家長如果發現幼兒身體不適，出現異樣，可陪同至大醫院兒科就醫，而不需先至診所看病。

此外，台北區廿二項剛性需求醫療，入住加護病房七至十四日也是其中一項，不過，李旺祚表示，上限為十四天，與現實狀況不符，許多重症兒童需在加護病房接受高強度照護，時間相對較久，如果使用葉克膜，則住院天數更長。

李旺祚表示，若急重症病童能夠及早在醫學中心、區域醫院就醫，才可改善症狀，降低惡化機率，大幅降低住進加護病房，使用葉克膜的機率。衛福部應更重視兒童醫療，將兒童醫療排除在個別醫院總額範圍內，另成立國家級兒童醫療中心，提供三歲前兒童一次完整健康評估。

對此，衛福部健保署長石崇良表示，罕病用藥是專款支應，今年編列一百多億元，並未列入醫院個別總額分配，病友不必擔心。此外，台北區僅有台大及馬偕等兩家兒童醫院，相信院長均會全力支持兒童醫療，家長不必擔心。