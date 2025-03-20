確保就醫權益 健保署：將監測關床等指標

雙北地區各大醫院將於四月正式實施「個別醫院總額」新制，外界擔憂醫院將逐步限縮夜診、假日診，或延後非緊急手術。健保署長石崇良表示，新制上路後，將建構各項監測指標，重視民眾申訴。

衛福部健保署台北業務組長李純馥表示，為確保急重症及弱勢患者就醫權益，正著手建立醫院關床、衝量、急診壅塞及開立藥物、檢驗檢查等各項監測指標，隨時了解各家醫院收治病人及醫療處置。

新制上路後，民眾如有不滿，李純馥表示，可於上班時間以市話或手機，撥打健保諮詢服務專線，提出申訴，需說明人事時地物，並同意調閱個人病歷資料，以利專責的醫師判讀及審查，了解事情真實原因。至於醫師，應與病患多做溝通，做好醫病共同決策，讓病人清楚後續醫療處置。

李純馥表示，期望新制可促進民眾重視健康，減少看病、重複就醫或檢驗檢查，達到民眾、醫院、健保等三贏。

「台北區擁有近十家醫學中心，相關監控格外重要。」醫改會執行長林雅惠說，新制上路後，衛福部應嚴格審視醫院收治輕症與急重症患者占比，落實穩定輕症患者下轉及分流措施，藉此合理減輕各大醫院的輕症就醫人數。

林雅惠也說，衛福部應透過網路平台、App定期公布各縣市、各醫院等夜診、假日診等情況，讓病患能夠即時就醫。