聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／把罰金當廣告費 業者不痛不癢

聯合報／ 記者賴昀岫
食藥署公布「113年度十大違規食藥廣告」，以及違規裁處代言人情形。圖／食藥署提供
食藥署公布「113年度十大違規食藥廣告」，以及違規裁處代言人情形。圖／食藥署提供

腎臟病患吃了六個月，腎功能好轉」，加上名醫代言，讓某益生菌產品熱銷，盡管開罰三百多萬元，廠商早已荷包滿滿。廣告違規罰金偏低，且地方衛生局常將同一產品於平面、電子、電視等平台違規廣告併案裁罰，業者將罰金視為廣告費，已成市場常態。

連續兩年位居違規廣告排行之冠的「Ａ．Ｈ．Ａ關捷挺固立」，前年遭罰近兩千萬元，去年裁罰一一二四萬，這與該集團外傳年營收二十億相比，根本不痛不癢，追根究柢仍是罰鍰金額偏低。

近兩年來，食藥違規廣告受罰件數與金額明顯下降，官員樂於邀功，認為這與一一三年祭出修正廣告處理原則加重處罰規定有關，廣告違規情狀及名人代言加權最高三倍等，但事實上，違規罰鍰金額仍是偏低，可能遠低電視廣告託撥費用，不肖業者當然老神在在，笑著數鈔票。

現行食安法對於不實、誇張或易生誤解的食品等產品，最高處新台幣四萬元以下罰鍰，如涉及醫療效能，最多可罰五○○萬元，但分析去年食藥違規廣告前十名排，均標示為「食品」，加上「併案裁罰」陋習，業者當然樂於「罰錢了事」，以致違規廣告播放。

台灣老年人多，以致「健康詐騙」違規廣告層出不窮，主管機關衛福部、交通部國家通訊傳播委員會如繼續放任，將嚴重威脅中老年人健康，侵蝕全民健保根基。

廣告 老年人 腎臟病 衛生局

延伸閱讀

郭子乾代言挨罰 前年這廣告也是10大違規廣告榜首罰1978萬

連帶被罰216萬元！代言同一產品連兩年被罰 郭子乾回應了

只因每天吃這東西助增肌！25歲男子健身半年後腎虛 醫生提醒...

「活化勝」廣告涉及療效挨罰 名醫江守山代言結果曝

相關新聞

80歲免巴氏量表聘請外籍看護 拚7月底前上路

立法院去年底通過就服法第四十六條修正案，開放八十歲以上長者，或七十至七十九歲罹患癌症二期以上者，免巴氏量表可聘請外籍看護...

冷氣團、輻射冷卻「低溫僅6度」下周暖如夏高溫上看31度

強烈大陸冷氣團持續發威，並持續影響到明天清晨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，強烈冷氣團加上輻射冷卻影響，西半部的竹苗恐出現...

逾百名旅客滯留福岡 華航班機疑有異常無法起飛

華航CI116航班原定今下午4時25分從桃園機場飛往福岡，但疑似飛機有問題無法起飛，而福岡也有批旅客要等搭該班機返台，造...

郭子乾代言挨罰 前年這廣告也是10大違規廣告榜首罰1978萬

食藥署今公布「113年度十大違規食藥廣告」，十大之首的「A.H.A關捷挺固立」產品去年遭裁罰1124萬元，藝人郭子乾代言連...

長期高血糖恐導致7病變 他靠「秘密武器」半年順利控糖

57歲張先生服用糖尿病藥物逾十年，近期血糖控制不佳。醫師提醒，長期處於高血糖狀態，會對全身器官造成慢性傷害，可能誘發多種...

張家寧聲明 林智群翻譯白話：切割刀法、受虐兒戰法

針對YouTuber「Andy老師」日前爆料YouTube頻道「眾量級CROWD」遭前女友張家寧一家人整碗捧走，張家寧昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。