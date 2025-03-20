冷眼集／把罰金當廣告費 業者不痛不癢

「腎臟病患吃了六個月，腎功能好轉」，加上名醫代言，讓某益生菌產品熱銷，盡管開罰三百多萬元，廠商早已荷包滿滿。廣告違規罰金偏低，且地方衛生局常將同一產品於平面、電子、電視等平台違規廣告併案裁罰，業者將罰金視為廣告費，已成市場常態。

連續兩年位居違規廣告排行之冠的「Ａ．Ｈ．Ａ關捷挺固立」，前年遭罰近兩千萬元，去年裁罰一一二四萬，這與該集團外傳年營收二十億相比，根本不痛不癢，追根究柢仍是罰鍰金額偏低。

近兩年來，食藥違規廣告受罰件數與金額明顯下降，官員樂於邀功，認為這與一一三年祭出修正廣告處理原則加重處罰規定有關，廣告違規情狀及名人代言加權最高三倍等，但事實上，違規罰鍰金額仍是偏低，可能遠低電視廣告託撥費用，不肖業者當然老神在在，笑著數鈔票。

現行食安法對於不實、誇張或易生誤解的食品等產品，最高處新台幣四萬元以下罰鍰，如涉及醫療效能，最多可罰五○○萬元，但分析去年食藥違規廣告前十名排，均標示為「食品」，加上「併案裁罰」陋習，業者當然樂於「罰錢了事」，以致違規廣告播放。

台灣老年人多，以致「健康詐騙」違規廣告層出不窮，主管機關衛福部、交通部國家通訊傳播委員會如繼續放任，將嚴重威脅中老年人健康，侵蝕全民健保根基。