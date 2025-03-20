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關捷挺固立誇大療效 重罰逾千萬、代言人郭子乾罰216萬

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
去年違規食藥廣告第一名是Ａ．Ｈ．Ａ關捷挺固立，代言人郭子乾也挨罰。圖／食藥署提供
去年違規食藥廣告第一名是Ａ．Ｈ．Ａ關捷挺固立，代言人郭子乾也挨罰。圖／食藥署提供

由藝人郭子乾所代言的Ａ．Ｈ．Ａ關捷挺固立因廣告內容誇大不實，遭重罰一一二四萬元，名列一一三年度十大違規食藥廣告之首，代言人挨罰二一六萬元。該產品於一一二年同樣位居違規廣告首位，卻仍持續高調宣傳。

衛福部食藥署昨公布一一三年度十大違規食藥廣告，裁處食品、藥物、化粧品違規廣告共計八○○六件，罰鍰金額三億七七六五萬元，相較於一一二年裁處一萬五二六件，罰鍰金額四億三二○二萬元，裁處件數及罰款金額均顯著下降。

食藥署企畫科技組組長許朝凱表示，關鍵在於去年一月卅一日祭出修正廣告處理原則，廣告違規情況及名人代言加權最高三倍，有效抑止違規行為。

食藥署認為，重罰新制獲得成效，但部分業者似乎不在乎受罰，去年十大違規食藥廣告名單中，樂微生醫國際有限公司就有三件產品上榜，由藝人郭子乾代言的Ａ．Ｈ．Ａ關捷挺固立，遭罰一一二四萬元，該產品於一一二年已被重罰近兩千萬元，連續兩年成為食品藥物違規廣告王。

許朝凱表示，Ａ．Ｈ．Ａ關捷挺固立一一二年的刊播業者為聯群國際企業有限公司和為格國際企業有限公司，一一三年，更換為樂微生醫國際有限公司，但監測結果仍是產品廣告嚴重違規。

名人代言部分，郭子乾連續兩年受罰，前年六十萬，去年二一六萬元。一一三年廖峻因代言萬年堂全酵激酶ＥＸ，遭罰六十萬元。另有肽股力代言人林美秀遭、代言龜鹿杞凍的黃西田、網紅七七老大代言超能煥活蘊髮精粹，均遭罰四萬元。

去年十大違規食藥廣告分別為Ａ．Ｈ．Ａ關捷挺固立、原輔堂立順芯、活化勝、ＰＰ石墨烯智能氣動塑崩系列、ＰＢＦ護衛寶、神農太醫堂千金方加味排毒祛濕飲、元氣堂｜苦瓜胜肽複方強化ＥＸ膠囊、萬年堂全酵激酶ＥＸ、金沛兒蜂胎王純淨奇蹟膠囊、Labelle拉蓓-青春超能纖汁。

分析上述十大違規廣告刊登媒體平台，前九名均在電視台刊播，「Labelle拉蓓-青春超能纖汁」則在網路刊登廣告。

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